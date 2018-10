Stiri pe aceeasi tema

- Khabib and his crew really about that smoke. \uD83D\uDC40 UFC 229 McGregor vs. Khabib pic.twitter.com/TbBOCcsnHx— Daren Le (@_KeepItDL) October 7, 2018Președintele UFC Dana White a refuzat sa îi ofere centura lui Nurmagomedov, spunându-i acestuia ca acest lucru ar…

- Haos total la UFC 229! Khabib Nurmagomedov l-a invins pe Conor McGregor in runda a patra a main event-ului de duminica dimineata, insa lucrurile au luat o turnura incredibila. Imediat dupa ce si-a facut adversarul sa cedeze, rusul a sarit in public pentru a se bate cu unul dintre...

- Irlandezul Conor McGregor, 30 de ani, și rusul Khabib Nurmagomedov, 30 de ani, se vor lupta la noapte in Las Vegas, in cea mai așteptata infruntare din UFC a anului, scrie gsp.ro.La cantarul oficial, McGregor și Nurmagomedov au fost la un pas de a se lua la bataie, cei doi fiind cu greu potoliți…

- Conor McGregor pregatește intens lupta pentru titlu cu Khabib Nurmagomedov, insa pana la meciul propriu zis irlandezul se va pregati zi de zi cu cel mai cunoscut roman din MMA. E vorba de Ion Pascu, poreclit "Bombardierul", care de astazi va fi partenerul de antrenament al lui McGregor. Romanul e sub…

- Bataie generala la un meci din Romania. Arbitrul a oprit jocul dupa doar 29 de minute de joc. Au inceput mai toate ligile județene și, odata cu ele, au inceput și inevitabilele incidente. Prahova a deschis balul cu o bataie „corespunzatoare” la un meci din Superliga B Prahova. Jocul Unirea Cocoraști…

- Conor McGregor revine in sportul care l-a facut celebru si se va bate cu "vulturul" Khabib Nurmagomedov, rusul care detine titlul pe care McGregor nu l-a pierdut niciodata. Lupta va avea loc in cadrul galei UFC 229 de pe 6 octombrie, in Las Vegas. Ultima batalie din cusca a luptatorului in varsta de…

- Un conflict familial a degenerat intr-o bataie generala, in satul Vidra, din județul Vrancea. Un tanar de 29 de ani a fost batut crunt și a fost dus in coma la spital, iar altul este ranit grav. Pentru calmarea spiritelor a fost nevoie de intervenția a zeci de polițiști și jandarmi. Se pare ca tot scandalul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au solutionat definitiv dosarul in care mai multe persoane s au incaierat, in 2017, pe strada Semanatorului din municipiul Constanta, dupa un accident rutier produs pe strada Soveja. Accidentul a avut loc in seara zilei de 16 septembrie 2017. Conform magistratilor,…