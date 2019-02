​VIDEO FOTO Chinuit, chinuit, dar ceva au reușit - Grecia și povestea trenurilor sale surprinzător de rapide Grecia este celebra pentru multe lucruri, dar nu și pentru trenuri, ceva normal daca ne gândim la relieful muntos și insular ce nu &"invita&" la construcția de cai ferate. Plus ca țara a fost la un pas de faliment, iar compania feroviara avea datorii uriașe și a fost restructurata dur. Însa în ultimii ani s-a reușit o privatizare, s-a modernizat principalul coridor feroviar și au fost aduse trenuri ce pot atinge 250 km/h. În articol puteți citi cum a ajuns Grecia sa aiba secțiuni lungi unde trenurile confortabile ruleaza cu peste 150 km/h, dar și despre o privatizare complicata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Romanii reconsidera Turcia ca destinație, dupa mai mulți ani in care au evitat-o din cauza atacurilor teroriste, in timp ce facilitațile de calatorie catre Canada ii atrag pe tot mai mulți, arata o analiza momondo.ro. Primele zece cele mai populare destinații în rândul românilor…

