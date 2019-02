​VIDEO FOTO Cazul Talgo Bosnia - Povestea trenurilor rapide și luxoase cumpărate de una dintre cele mai sărace țări europene Statul Bosnia și Herțegovina are sub 600 km de cale ferata și sunt foarte rare porțiunile unde trenurile pot depași 70 km/h. Țara afectata grav de razboiul de acum doua decenii a decis sa cumpere trenuri luxoase Talgo ce pot rula cu 220 km/h, iar decizia a uimit multa lume. Trenurile au stat șase ani în depou și din 2016 sunt în circulație. Mai jos puteți citi despre una dintre cele mai mari anomalii feroviare din regiune, dar și despre trenurile speciale ale fostei Iugoslavii.



O țara superba pustiita de razboi



Bosnia este cunoscuta pentru razboiul de acum 25 de ani,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la cea de-a XIV-a editie de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), competitie gazduita de localitatile Sarajevo si Sarajevo de Est, din Bosnia si Hertegovina, in perioada 9 – 16 februarie, va fi alcatuita din 30 de sportivi si ...

- Dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit propus de Theresa May, analiștii au spus ca criza prin care trece UE și Regatul Unit este in avantajul Rusiei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, insa, intr-o conferința de presa ca țara sa iși dorește o Uniune europeana…

- Tanarul artist britanic Ed Sheeran, actorul David Duchovny, trupa The Cure sau Florence and the Machine vor putea fi vazuti pentru prima data pe scenele din Romania in acest an. Printre artistii care vor reveni in Capitala in 2019 se numara trupe si formatii care au oferit seri memorabile in anii trecuti.…

- Forțele speciale de poliție au dispersat duminica in Banja Luka protestatarii care cereau demisia ministrului de interne al Republika Srpska, Dragan Lukac, pentru moartea unui student, relateaza Reuters.

- Situație tensionata și in Bosnia in regiunea controlata de sarbi. Mai multe sute de persoane au demonstrat marți seara și s-au inregistrat confruntari cu forțele de ordine. Oamenii adunați in centrul localitații Banja Luka au fost impraștiați de poliție.

- Trenurile care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre si dinspre Brasov, Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord si Constanta vor fi suplimentate in zilele cu trafic crescut din perioada 21 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, informeaza CFR…

- Sistemul de cai ferate al Romaniei este una dintre cele mai mari realizari ale statului in secolul XX, fiind forța care a modernizat Romania dupa Marea Unire din 1918, care a conectat satul de oraș și a transformat țaranii in muncitori. Acum insa, sistemul feroviar are nevoie de investiții de 45 de…

- Pe 1 decembrie 1917, „nimeni” nu credea ca se va ajunge la Alba Iulia peste un an. Pe 1 decembrie 1916, „nimeni-nimeni” nu spera ca se va scapa din exilul de la Iasi. Unii inca visau, mai deschis, mai in secret. Altii, ceva mai multi, se blestemau ca intrasera de partea Antantei in razboi. Destui, romani…