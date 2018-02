Stiri pe aceeasi tema

- Maria Vinogradova, 12 ani, și sora ei, Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite moarte, intinse pe caldaramul acoperit de zapada, in fața blocului lor din Izhevsk, in vetul Rusiei. Potrivit presei din Rusia, totul a inceput din cauza jocului 'Balena Albastra', iar acum autoritatile au…

- FCSB a remizat aseara pe Arena Naționala, cu Dinamo București. Cele doua echipe considera rezultatul un semieșec, in condițiile in care „cainii" au fost egalați in prelungiri, iar echipa lui Becali trage la titlu, in urma

- iPhone-ul tau va "crapa" daca vei primi un mesaj text continand o singura litera, a recunoscut gigantul Apple. Specialistii lucreaza in ritm urgent la remedierea acest inconvenient care iti pune la pamant smartphone-ul.

- Vineri, 16 februarie 2018, la sediul central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va gazdui vineri, 16 februarie, intre orele 15.30-18.30, la sediul central din strada Mihail Kogalniceanu nr. 13, a doua intalnire din cadrul Programului „Eu, Tu, Noi și Cancerul”, adresat persoanelor…

- Vicepresedintele american Mike Pence este "înfricosator" si "crede ca Iisus îi transmite ce sa spuna", afirma o fosta consiliera a presedintelui Donald Trump, a relatat marti cotidianul britanic The Independent

- Gina Pistol a dezvaluit ce anume a facut in momentul in care a aflat ca fostul ei partener de viața, Alin Cocoș, urmeaza sa devina tatic. Alin Cocoș va deveni tata, iubita lui, Monica Orlanda fiind insarcinata . Monica Orlanda și Alin Cocoș formeaza un cuplu de aproape un an, dupa ce fiul lui Dorin…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene Tudor Ulianovschi a adresat omologului sau rus Serghei Lavrov un mesaj de condoleante in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc duminica in regiunea Moscovei, soldat cu multiple pierderi de vieti omenesti.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Dan Chirica, l-a sfatuit pe prefectul Ciprian Florescu sa solicite angajari noi la Serviciul de Permise si Inmatriculari Auto Gorj. Seful Serviciului se plange ca duce lipsa...

- Simona Halep a ajuns marți seara la Cluj, unde urmeaza sa efectueze un tratament revoluționar pentru a-și rezolva problema de la talpa. In ciuda ultimelor speculații, fostul lider mondial din WTA nu va juca in meciul din Fed Cup cu Canada. Simona Halep a ținut sa le transmita un mesaj susținatorilor…

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ …

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul sau din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutarii unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțul in acest sens facut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar…

- "De luna aceasta romanii vor incasa primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. Intr-un final, recunoaste si dna Vasilescu ca unii bugetarii vor primi mai putini bani cu pana la 40%. Fațarnicia PSD iese din nou, la suprafața. Așa cum avertizam inca din 2017, "revoluția fiscala"…

- Floricica Dansatoarea s-a filmat pe retelele de socializare in timp ce ii spune Oanei Zavoranu ca vrea sa ii poarte copilul in pantece. "Nebuna cum sunt, Dumnezeu ma iubeste. O sa fiu mama teroida pentru Oana Zavoranu. O sa ii dau copilul meu. Vreau sa fac un bine cu mama teroida. Oana Zavoranu,…

- Produsa pe o suma importanta, 2 milioane de euro plus procent dintr-un viitor transfer, revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul, dupa perioada petrecuta la AC Fiorentina a fost explicata astazi de tatal sau. Patronul si managerul campioanei, Gica Hagi a acuzat faptul ca jucatorul in varsta de 19 ani nu…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Oana Zavoranu a luat legatura prin intermediul parapsihologului Iordanescu cu cei doi tati ai sai, care i-au transmis ca nu sunt tocmai multumiti de felul in care decurge relatia cu sotul sau pentru ca l-ar vrea pe acesta sa fie mai matur.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Caz halucinant in Anglia! O tanara in varsta de 17 ani s-a spanzurat dupa ce i-a spus din greseala iubitului ca il insala. Tanara i-a trimis un mesaj in care i-a dezvaluit ca s-a culcat cu un alt barbat.

- In urma scandalului iscat la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, Marius Craina, directorul unitații medicale a decis sa transmita un mesaj public catre toți cetațenii, pacienții, cadrele medicale, dar, mai ales catre prof.univ.dr. Mihai Ionac caruia ii spune direct ca astfel de lucruril trebuie…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a transmis un mesaj românilor, cu prilejul Unirii Principatelor. Astfel, acesta sustine ca aceasta zi este un prilej de reflecție asupra masurii în care trecutul "poate crea la nesfârșit

- In baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informație și pentru o buna informare a opiniei publice, va solicit sa-mi raspundeți la urmatoarele intrebari: 1. Ce document sau act a stat la baza propunerii de realizare a albumului Ramnicu Valcea 10X10 ? 2. In calitate de beneficiar și conducator al…

- Sambata, 20 ianuarie, s-au implinit patru ani de cand pilotul Adrian Iovan si studenta Aura Ion si-au pierdut viata in accidentul aviatic din Muntii Apuseni, iar Romanita Iovan, impreuna cu fiul lor, Albert, si alti prieteni au urcat pe munte, ca in fiecare an, ca sa-i pomeneasca.

- Mihai Onila, mesaj cutremurator dupa moartea fetiței lui. Artistul și-a strigat durerea pe contul de socializare, in ziua in care fiica lui și-ar fi aniversat ziua de naștere. Moartea fulgeratoare a fiicei fostului component al trupei Axxa a impietrit o țara, detaliile tragediei au șocat, iar reacțiile…

- Primarul interimar al capitalei a venit cu un mesaj public adresat angajaților Primariei. Aceasta le-a dorit muncitorilor de la Primariei sa munceasca mai mult, sa fie mai eficienți și sa respecte programul de stabilit de legislație.

- PSD si-a mazilit al doilea premier in doar un an de zile iar acum trebuie sa mearga din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt titular la Palatul Victoria. Dragnea ii transmite lui Iohannis sa respecte Constitutia si sa desemneze un nou premier de la PSD.Citește…

- Laureatul Premiului National de Poezie Mihai Eminescu - Opera Omnia pentru anul 2017, poetul Aurel Pantea, sustine ca acordarea marelui premiu reprezinta pentru el o "realitate ravasitoare". El a declarat, luni seara, ca Premiul Mihai Eminescu este "un premiu care defineste fundamental…

- Ramona Gabor se distreaza de minune in Dubai. Sora mai mica a Monicai Gabor s-a intors din America inapoi in Dubai, probabil acesteia i-a fost dor de locurile insorite din capitala mondiala a luxului. Odata cu reintoarcerea in locurile care au facut o celebra, diva a revenit si la vechiurile sale obiceiuri……

- Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a vorbit sambata despre contributia importanta a psaltilor (cantaretilor bisericesti) in viata liturgica a Bisericii Ortodoxe si despre pastrarea traditiei muzicii bizantine in general. Sanctitatea Sa a adresat un cuvant psaltilor din Constantinopol in cadrul unei intalniri…

- Regina Elizabeth a II-a a facut dezvaluiri despre dificultatile pe care le-a avut in ziua incoronarii, in cadrul unui documentar realizat de televiziunea BBC, in care a povestit despre greutatea coroanei sale si despre disconfortul pe care l-a avut calatorind intr-o trasura din aur, scrie The Guardian,…

- Cu nume oficial Samsung CJ791, modelul pregatit pentru debutul oficial la CES 2018 va fi primul monitor din lume echipat cu port Thunderbolt 3 Adresat indeosebi utilizatorilor de sisteme MacBook Pro, monitorul cu rata de aspect 21:9 pune la dispozitie un ecran de 34” cu rezolutie 3440x1440 pixel si…

- Republica Moldova are multe calitati, dar cu greu se poate vorbi despre ea ca despre un stat. Inca si mai putin, ca despre un stat stabil - scrie conferentiarul universitar Razvan Voncu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Cei care iși doresc sa devina Moș Craciun au un loc unde pot sa invețe acest lucru. In capitala Marii Britanii, și-a deschis porțile, ca-n fiecare an, o școala unde cursanții sunt „antrenați” pentru a deveni Moș Craciun, dar și unde invața despre „magia Craciunului”, relateaza AFP. Meseria de Moș Craciun…

- Simona Halep a castigat astazi finala turneului demonstrativ din Thailanda, scor 6-2, 6-3 , in fata numarului 4 WTA, Carolina Pliskova. Imediat dupa terminarea partidei, Halep a postat o poza in care ii adresa adversarei sale o intrebare. Organizatorii turneului de la Hua Hin au premiat finalistele…

- La trei zile de la funeraliile Regelui Mihai I, Principesa Margareta a transmis un mesaj emotionant tuturor romanilor. Custodele Coroanei Regale intelege si respecta tristetea din sufletele tuturor celor care i-au adus un ultim omagiu tatalui ei si a facut o promisiune.

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.

- O noua reactie vis-a-vis de ambasadorul SUA la Bucuresti o are deputatul Liviu Plesoianu pe contul personal de socializare. Politicianul, ii adreseaza un mesaj-rugaminte presedintelui SUA, Donald Trump, caruia ii cere sa fie inlocuit actualul ambasador.

- Presupusul autor al atentatului comis in orasul New York transmisese inaintea atacului un mesaj in care il acuza pe presedintele SUA, Donald Trump, ca nu reuseste sa protejeze natiunea, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta.

- Si-a impartasit durere cu prietenii ei, pe Facebook, scrie a1.ro. „Hai ca vin sarbatorile...incep sa ma simt singura pe lume!...Am oameni apropiati in viata mea acum, dar e fellingul ala pe care il am inca din copilaria mea grea si de care scapi greu... Citeste si VIOREL LIS a ajuns din nou…

- Un bilet jucat la agentia 13-013 din Constanta a fost castigator la extragerea Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie. Premiul cel mare, in valoare de peste 1,37 milioane de euro poate fi revendicat in termen de 90 de zile.

- Ministrul ucrainean de Externe revine cu noi declarații dure catre etnicii romani din Ucraina, care trec prin clipe dificile dupa ce prin noua lege a educației adoptata de Kiev se interzice invațamantul in limba minoritaților.In ciuda protestelor de la București, dar și din alte țari ce au…

- Nepotul Regelui Mihai I, Nicolae Medforth-Mills, implicat recent într-un scandal uria; cu Casa Regala, dupa încercarea sa de a-și vedea bunicul aflat în suferința, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

- Premierul Pavel Filip a acuzat forțele politice de opoziție de faptul ca au incercat prin propaganda sa minimizeze succesul obținut la Bruxelles, informeaza NOI.md. El a remarcat ca partidele care critica rezultatele guvernarii pe dimensiunea relațiilor cu partenerii externi nu sint adversari ai guvernarii,…

- Tuncay Ozturk a postat pe rețelele de socializare un mesaj, existand probabilitate sa fie adresat fostei sale soții, Andreea Marin. Acesta spune ca viața sa s-a schimbat total, dupa ce și-a propus sa fie fericit, iar apoi a adresat o intrebare despre lucrurile care aduc bucurie in viața.

- Presedintele Romaniei ar trebui sa transmita urgent instructiuni ambasadorului Romaniei la Washington, pentru a trimite un protest ferm pe marginea comunicatului din partea SUA pe legile justitiei, iar Parlamentul nu trebuie sa trimita scrisori oficiale in

- Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat, se afla in aceasta seara printre protestatarii care s-au adunat in fața Guvernului. El a transmis un mesaj violent coaliției PSD-ALDE chiar din mijlocul mulțimii.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca așteapta de la Guvernul Tudose un proiect de buget „echilibrat și sustenabil”. Precizarea lui Iohannis vine la cateva zile dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca proiectul de buget pentru anul 2018 ar putea fi adoptat…