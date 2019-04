Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona, liderul din Spania, a terminat la egalitate, 0-0, pe terenul celor de la Huesca, locul 20. Click AICI pentru live + statistici Antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde, a trimis pe teren mai multe rezerve, printre care debutanții Wague, Todibo și Puig. Catalanii au dominat meciul și nu le-au…

- Barcelona a invins Real Madrid si in campionat, dupa ce miercuri s-a impus cu 3-0 in returul din semifinalele Cupei Regelui, transmite Mediafax.Catalanii au triumfat la limita, scor 1-0, dar s-au distantat la 12 puncte de campiona Europei. Atletico Madrid poate reveni la sapte puncte de Barcelona,…

- Barcelona a obținut o victorie la limita pe teren propriu, scor 1-0, cu Real Valladolid, ocupanta locului 15 în clasament (etapa a XXIV-a din LaLiga). Catalanii se mențin pe prima poziție, la șapte puncte distanța de urmatoarea clasata, Atletico Madrid.Unicul gol al meciului a fost semnat…

- Barcelona a remizat alb pe terenul lui Athletic Bilbao și simte tot mai aproape rasuflarea rivalei Real Madrid. Catalanii mai au doar 6 puncte in avans in clasament. Vezi VIDEO cu cele mai importante faze din meci Bilbao, resuscitata in mandatul lui Gaizka Garitano, a fost formația mai periculoasa…

- Brazilianul Arthur (22 de ani) a suferit o accidentare la coapsa stanga și va lipsi de pe teren tot restul lunii februarie. Accidentarea lui Arthur ii da mari batai de cap lui Ernesto Valverde. Campioana Spaniei are in fața cea mai dificila perioada a sezonului. Catalanii, cu doar 6 puncte avans fața…