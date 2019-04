VIDEO & FOTO: Baia Mare – Drepturile copiilor, in atentia masteranzilor pentru Drepturile Omului Un gest frumos, un act de normalitate pentru semenii aflati in situatii ce necesita implicarea si sprijinul celorlalti. Prin grija unor oameni inimosi, Iepurasul a venit mai repede pentru tinerii catorva centre de protectie sociala din Baia Mare, iar pachetul cu dulciuri a adus zambetul pe fetele acestora. Cum au vazut acest moment ne spun chiar cei in cauza. Redam mai jos cateva din impresiile acestora. … ,,Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau nationalitatea fiecaruia, de culoarea pielii, de limba vorbita, de religia practicata, indiferent daca sunt fete… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

