Stiri pe aceeasi tema

- Doua tramvaie s-au ciocnit, miercuri, in intersectia Calea 13 Septembrie cu Soseaua Progresului din Capitala, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. In urma coliziunii, o femeie a fost lovita la cap.

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost transportata de urgenta la spital, in urma unui accident care a avut loc, astazi, pe o strada din Sannicolau Mare. Varstnica se afla pe bicicleta și circula pe Calea lui Traian, spre centrul orașului, atunci cand, dintr-un autoturism marca BMW X3, o șoferița neatenta…

- Femeia in varsta de 60 de ani a traversat neregulamentar in momentul in care a fost lovita in plin de o masina, apoi a fost proiectata intr-un autobuz. Imediat la fata locului au venit medicii care au incercat sa o resusciteze. Din pacate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Politistii…

- Un accident cumplit a avut loc in urma cu puțin timp, in București, unde o femeie de 70 de ani a fost lovita de o mașina și proiectata intr-un autobuz care era oprit in statie, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc, azi dimineata, intr-o intersectie din Bucuresti. Din fericire, nu au existat victime. Un autoturism a ramas blocat intre doua tramvaie in intersectia dintre Bulevardul Carol I si Calea Mosilor. Se pare ca soferul a considerat ca are loc sa treaca printre tramvaie,…

- O explozie puternica s-a produs joi dupa-amiaza la etajul 5 al unui bloc din Capitala. Deflagrația s-a produs pe Bulevardul Basarabia. O persoana a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului, potrivit medicului Bogdan Oprița, coordonatorul SMURD București.

- Un accident foarte grav s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Un motociclist s-a ales cu rani extrem de grave, dupa e s-a izbit puternic de masina unui sofer neatent.