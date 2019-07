Stiri pe aceeasi tema

- Starea Corneliei Catanga este mai buna, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Artista se afla in perioada de recuperare și a putut face primele declarații de pe patul din spital. „Starea mea e foarte buna acum, sunt la terapie intensiva. Multumesc lui Dumnezeu, sunt in mediu de refacere. Duminica,…

- Luni in jurul orei 10,30, Ministerul Educației Naționale a publicat rezultatele la sesiunea de vara a bacalaureatului. La nivelul județului Cluj, inainte de contestații, 14 elevi au obținut media 10. Eleva Martin Daiana de la liceul Ana Ipatescu a obținut nota 10 la toate probele și are media 10. Alți…

- Prințul Harry și Meghan Markle l-au botezat astazi pe Archie, in cadrul unei ceremonii care a stat sub semnul discreției. Evenimentul a fost privat, iar nici macar numele nașilor de botez nu au fost dezvaluite, scrie libertatea.ro.

- Politistii din Constanta, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au destructurat o grupare infractionala specializata in furturi din locuinte. In urma a 43 de perchezitii domiciliare, efectuate pe raza mai multor judete din tara, a fost documentata…

- ''Am discutat pentru demararea unei anchete. Este vorba despe un copil, iar cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Eu am adoptat un copil și știu'', a declarat Viorica Dancila. Intrebata daca a vorbit cu ambasadorul, prim-ministrul a spus: ''Vreau sa am toate detaliile la birou…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti mentinerea masurii arestarii preventive in cazul fostului edil al Constantei, Radu Mazare, care a fost luata in dosarul Polaris. https://www.romaniatv.net/radu-mazare-audiat-la-iccj-primele-imagini-cu-fostul-primar-al-constantei-dupa-incarcerarea-la-rahova_476938.html

- Mioara Roman a ajuns astazi de urgența la Spitalul Floreasca, dupa ce s-a simțit rau. Oana a facut primele declarații despre starea de sanatate a mamei sale, ținand sa precizeze ca aceasta nu are nimic grav. „Mama este ok. Are de luat un pumn de medicamente, pentru ca are așa cate un pic din fiecare.…

- La doar o luna de la naștere, Georgiana Lobonț a lansat o piesa dedicata micuței ei. Indragita intrepreta de muzica populara din Ardeal și-a așternut emoțiile intr-o piesa originala cu titlul ”Fata mea”, unde a vorbit despre fiica ei. Georgiana Lobonț a lansat un cantec plin de sensibilitate dedicat…