Stiri pe aceeasi tema

- In miez de vara, realizatorul Catalin Stefanescu ne propune doua editii speciale ale emisiunii Garantat 100%. Pe 17 august, la TVR 1, Catalin sta de vorba cu fostul comisar-sef Traian Berbeceanu, care a scris o carte spectaculoasa si tulburatoare, despre coruptie, justitie, incredere in institutiile…

- Fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Alba-Iulia, Traian Berbeceanu, și-a lansat, vineri, cartea autobiografica „Radiografia unei marșavii judiciare”, in care povestește modul prin care a trecut printr-o ancheta și prin arestare, iar ulterior a fost achitat, potrivit…

- – „Radiografia unei marșavii judiciare” este un volum-document – Cum arata cealalata parte a poveștii? „ Radiografia unei marșavii judiciare ” de Traian Berbeceanu cuprinde memoriile recente ale unui polițist angajat in lupta impotriva crimei organizate din Romania. Din funcția de șef al Brigazii…

- Politistul Traian Berbeceanu publica volumul-document "Radiografia unei marsavii judiciare", despre lupta impotriva crimei organizate si cazul care a fost instrumentat impotriva lui, la Curtea Veche Publishing, news.ro."Radiografia unei marsavii judiciare", de Traian Berbeceanu, cuprinde memoriile…

- Fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu si-a lansat cartea autobiografica numita „Radiografia unei marsavii judiciare”. Volumul cuprinde memoriile recente ale unui polițist angajat in lupta impotriva crimei organizate din Romania. Din funcția de șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Politistul Traian Berbeceanu publica volumul-document „Radiografia unei marsavii judiciare”, despre lupta impotriva crimei organizate si cazul care a fost instrumentat impotriva lui, la Curtea Veche Publishing. „Radiografia unei marsavii judiciare”, de Traian Berbeceanu,…

- Fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, comisar-sef Traian Berbeceanu, in prezent pensionar, propune masuri concrete pentru eliminarea influentei politice asupra Politiei Romane si reprofesionalizarea acestei institutii vitale in stat.

- Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, o critica in termeni duri pe Carmen Dan, ministrul de Interne, in urma incidentului in care un polițist a fost ucis in timp ce se afla in misiune.Citește și: Primele imagini de la asasinatul…