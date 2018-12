Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Olaru, in varsta de 29 de ani, a caștigat Marea Finala Exatlon Romania, dupa ce Alin Andronic a abandonat competiția. Scorul in Marea Finala era de 1 la 0 pentru Betty, iar scorul pe traseul ales de ea era de 2 la 2. Dintr-o data, Alin Andronic a anunțat ca nu mai poate continua și ca renunța…

- Michelle Obama nu a uitat de primele sale experiențe ca Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și se vede “datoare” sa impartașeasca aceste trairi cu Meghan Markle, Ducessa de Sussex. Principalul sfat pentru soția prințului Harry a fost sa nu se grabeasca sa faca orice si sa realizeze lucruri de…

- Sambata, 1 decembrie, s-a dat startul sarbatorilor de iarna si la Targoviste, acolo unde a fost aprins bradul de Craciun, dar si iluminatul public festiv. Momentul a fost marcat in Oraselul lui Mos Craciun.

- Fosta prima doamna a SUA Michelle Obama (2009-2017) a recunoscut ca ziua in care ea si sotul sau au plecat, dupa opt ani, de la Casa Alba ''a fost cea mai trista din viata sa'' si a marturisit ca a plans mult, relateaza EFE. Michelle Obama a facut aceasta marturisire in orasul sau natal,…

- Fosta prima doamna a SUA, Michelle Obama, spune ca si-a dorit sa il paraseasca pe sotul sau, Barack Obama, si au apelat la terapie de cuplu pentru a-si rezolva problemele, potrivit public.fr.

- Fosta prima-doamna a Americii, Michelle Obama, discuta despre antipatia pentru Donald Trump, cat si despre alte detalii ale vietii sale dinainte si din timpul sederii la Casa Alba, in mult-asteptatul volum de memorii denumit „Becoming” (Devenirea), scrie publicatia Washington Post, citata de CNN.

- Fosta prima doamna a SUA, Michelle Obama, a marturisit ca s-a simtit "pierduta si singura" dupa ce a suferit un avort spontan in urma cu 20 de ani si ca fiicele sale si ale lui Barack Obama au fost concepute prin fertilizare in vitro, potrivit Associated Press.