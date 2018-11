Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 80 de persoane, majoritatea copii, au fost rapite luni dintr-o scoala din orasul Bamenda, in nord-vestul Camerunului, au anuntat surse guvernamentale si militare, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: O noua BOMBA Teleormanleaks: Rise Project DEZVALUIE legatura…

- Unul din zece elevi de liceu din Constanta a experimentat cel putin un drog, cel mai consumat fiind canabisul. Datele statistice arata ca debutul consumului de droguri este in clasa a saptea, mai ales in privinta etnobotanicelor. Pe litoral, cel mai des se consuma in Mamaia,Costinesti si Vama Veche.

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis astazi precizari referitoare la cazul calugarului Calinic, profesor de muzica la Scoala nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanta, anchetat pentru ca ar fi postat pe Facebok imagini cu elevi de clasa a saptea care se schimba in sala de clasa."Cu surprindere…

- Comisia de disciplina a Liceului "Petru Maior" din Reghin analizeaza cazul a doi elevi din clasa a X-a, care au intrat in scoala sub influenta bauturilor alcoolice, fiind descoperiti intr-o sala de clasa...

- O explozie a avut loc, miercuri, la Școala din Voiniceni, județul Mureș, in urma careia femeia de serviciu și un baiat de 14 ani au suferit arsuri la nivelul feței, fiind transportați la spital, iar ceilalți elevi și profesorii au fost evacuați. In urma exploziei a fost ranita o femeie, responsabila…

- Școala din Muncelu, comuna Glavanești, cea mai noua din intreaga comuna, nu se va deschide in acest an, dupa ce Inspectoratul Școlar nu i-a dat avizul conform pentru ca are prea puțini elevi, 24. Consilierii locali și parinții copiilor nu sunt de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.