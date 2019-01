Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 august 2018, Marko Momcilovic suferea o accidentare serioasa in partida FCSB-ului cu Hajduk Split din turul trei preliminar al Europa League. Fundasul stanga, unul dintre cei mai constanti oameni din lotul antrenat atunci de Nicolae Dica, era diagnosticat cu ruptura musculara si ar...

- Irina Begu a invins-o pe rusoaica Anna Blinkova cu scorul 4-6 7-6 6-2. Romanca a avut o revenire spectaculoasa de la 5-2 in setul al doilea pentru rusoaica. Romanca va juca in sferturi cu slovaca Anna...

- Campioana Miss Fitness Universe, Anca Bucur, revine spectaculos in concurs la patru luni dupa ce a nascut. Mamica cu norma intreaga, dar si sportiva de performanta, a povestit cum au aratat sarbatorile anul acesta, alaturi de micutul ei, dar si ce sacrificii trebuie sa faca pentru a castiga al saselea…

- Dupa retragerea din Campinatul Mondial de Raliuri in 2013, Sebastien Loeb revenit cu un program parțial și a concurat intr-o etapa din sezonul 2015 și in alte trei runde din 2018, cand a obținut și o victorie spectaculoasa in Raliul Spaniei. Succesul l-a determinat sa-și doreasca o revenire cu un program…

- Pilotul de Formula 3, Sophia Floersch, a supravietuit unui accident teribil, petrecut duminica, 18 noiembrie, pe circuitul Grand Prix din Macau. Sportiva din Germania a fost supusa unei interventii chirurgicale care a durat 11 ore.

- HC Dobrogea Sud Constanța s-a impus in fața celor de la HK Malmo (Suedia), cu 23-22, dupa ce a fosta condusa la pauza in Suedia cu 14-9. Meciul a contat pentru turul al treilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin. Pentru echipa de pe malul Marii Negre cele mai multe goluri au fost inscrise de…

- Fulham, ultima clasata in Premier League dupa 12 etape, l-a demis pe tehnicianul Slavisa Jokanovic, dupa sase infrangeri consecutive. Inlocuitorul sarbului, care a promovat in primavara acestui an gruparea de pe Craven Cottage in primul esalon este italianul Claudio Ranieri, care revine in Premier…

- Actorul Florin Busuioc a suferit, marti seara, un infarct miocardic dupa un spectacol la Craiova, fiind transportat la Spitalul de Urgenta din oras pentru o interventie chirurgicala. Operatia la care a fost supus actorul a fost finalizata cu succes, a transmis corespondentul MEDIAFAX.