- O fetita de 12 ani a fost accidentata in aceasta seara in Tomis Nord in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 18:15, o femeie, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din Constanta, dinspre strada Tulcei catre bulevardul…

- Un șofer care se respecta are nevoie intotdeauna de o mașina curata și ingrijita. Și chiar daca nu are timp, de multe ori este obligat sa aștepte pe la cozi. In sprijin vine acum o noua spalatorie auto, Ovi Cars, care și-a deschis recent porțile la Gherla, pe strada Ciocarliei. video: cum arata mașina…

- Printre sutele de invitați la nunta lui Valentin Dragnea, s-au aflat și mai mulți artiști celebri din Romania, precum Marcel Pavel, Calin Geambașu sau Florin Vasilica, fiul regretatului Liviu Vasilica. Ultimul a susținut o reprezentație fabuloasa, in urma careia boss-ul PSD a ramas profund impresionat.…

- O mașina de politie a lovit in plin un autoturism de lux intr-o intersecție din sectorul 5 iar doi agenți au ajuns la spital. Intr-un alt accident, un șofer a fost ranit ușor, dupa ce a intrat cu mașina intr-un alt autoturism.

- Imaginile in care un copil de 10 ani conduce un autoturism pe strazile din Targoviște sunt mai vechi, dar au devenit virale acum. A aflat despre ele și poliția, care a deschis un dosar penal. Polițiștii au descoperit ca mama copilului a fost cea care i-a dat masina pentru a o conduce.

- Imagini cu o fetița de un an, incuiata intr-o mașina parcata la soare, in stațiunea Mamaia, au fost postate pe facebook, internauții comentand ca micuța este inchisa de cel puțin 30 de minute și parinții ar fi plecat la plaja. Poliția Constanța a deschis, luni, o ancheta in acest caz, scrie Mediafax.In…

