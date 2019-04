Stiri pe aceeasi tema

- ​Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei României de Fed Cup, a declarat dupa esecul cu Franta (2-3), din semifinala disputata la Rouen, ca fetele s-au daruit total pentru victorie si ca visul nostru de a juca finala nu s-a încheiat, scrie Agerpres. În plus, Segarceanu a…

- Echipa Romaniei (Simona Halep și Monica Niculescu) a pierdut meciul cu echipa Franței (Caroline Garcia și Kristina Mladenovic) de la Fed Cup. Scorul final dintre Halep / Niculescu și Garcia / Mladenovic a fost 7-5, 3-6, 4-6.Citește și: ULTIMA ORA Volodimir Zelenski a castigat scrutinul prezidential…

- Ieri, a avut loc la Rouen, tragerea la sorti a meciurilor din semifinala Fed Cup dintre Franta si Romania care incepe astazi. Capitanul nejucator al echipei romane, Florin Segarceanu, va miza la simplu pe cele mai bune jucatoare pe care le are in lot, Simona Halep, numarul 2 mondial si Mihaela Buzarnescu…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au o sansa unica, la Rouen, in fata Frantei, de a accede pentru prima oara in finala Fed Cup, care ar deveni cea mai mare performanta a Romaniei in competitia feminina…

- Florin Segarceanu si Irina Begu au vorbit despre partida din semifinalele Fed Cup dintre Franta si Romania, iar capitanul-nejucator a recunoscut ca fetele vor avea din nou un suporter de lux, mai exact pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, potrivit mediafax.Echipa de Fed Cup a Romaniei…

- Șef de galerie la Ostrava, Emil Boc (primarul municipiului Cluj-Napoca) va fi prezent și la Rouen, acolo unde Franța și România se vor lupta pentru calificarea în finala FedCup. Confruntarea va avea loc în zilele de 20 și 21 aprilie, disputele urmând sa fie LiveText pe HotNews.ro.Florin…

- Intalnirea Franta - Romania din semifinalele Cupei Federatiei va avea loc in 20 si 21 aprilie, la Rouen, pe zgura. Lotul Romaniei este format din Simona Halep, locul 2 WTA, Mihaela Buzarnescu, locul 31 WTA, Irina Begu, locul 82 WTA, Monica Niculescu, locul 133 WTA, si Raluca Olaru, locul 35 WTA de…

- Capitanul nejucator al echipei Frantei, Julien Benneteau, a convocat jucatoarele cel mai bine clasate pentru semifinala cu Romania din Cupa Federatiei. Acesta sunt Caroline Garcia (21 WTA), Pauline Parmentier (53), Alize Cornet (54) si Kristina Mladenovic (63). Acestea vor da piept in aceasta faza…