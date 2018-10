Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care locuieste in comuna Fiumicino, din provincia Roma, a fost batut cu bestialitate de sapte italieni ca le-a cerut sa nu mai arunce deșeuri in parc. Toata intamplarea s-a petrecut sambata,...

- Duminica seara, la ora 20.00, Columna lui Traian a fost luminata in culorile drapelului Romaniei. Momentul marcheaza Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de stat in Italia, dar si un grup de aproximativ 100 de romani.

- Eveniment important in familia lui Florin Salam. La scurt timp dupa ce a devenit bunic, cel supranumit ”Regele manelelor” a luat o decizie surprinzatoare. Alaturi de Roxana Dobre renumitul artist s-a botezat in raul Iordan. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, exclusivitate, imagini senzaționale.(CITEȘTE…

- Totul a inceput cu un schimb de cuvinte avute cu carabinierul in civil, intr-o parcare. Impreuna cu romanul era si fiul minor al aestuia. La aceasta scena a fost martor un consilier din Terni. Romanul si fiul sau l-au batut bine pe carabinier, fiindca acesta i-a atentionat sa parcheze dubita corect,…

- Barbatul de 27 de ani trece prin clipe grele și aduce acuzații grave parintilor si fratelui sau. Mihai spune ca, in urma unui teribil accident, a primit ca despagubire suma de 65.000 euro, bani pe care familia lui i-ar fi luat. Acesta povestit calvarul prin care trece, in direct la Acces Direct. „Sunt…

- Dani Mocanu da lovitura in lumea manelelor, iar Guța și Florin Salam iși mușca degetele. Manelistul a fost rasplatit cu un trofeu din partea celor de la YouTube dupa ce a atins numarul de un milion de abonați. ”Va pup și va iubesc!” a declarat Dani Mocanu dupa ce a primit trofeul. Concurența este acerba…

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…