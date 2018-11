Stiri pe aceeasi tema

- Tatiana Raetcaia este o actrița in varsta de 27 de ani și o mama tanara. Ea a acceptat un nou rol, dar de data aceasta nu pe scena, ci in bucatarie. Artista a venit la „Chefi la cutie” deoarece s-a plictisit sa stea acasa, in concediu de maternitate, și pentru ca emisiunea i se pare „o provocare”.

- Sorin Stoian, un tanar in varsta de 38 de ani din București, a socat pe toata lumea cand venit la „Chefi la cutite” insotit de fosta iubita cu fiul lor, dar si de actuala partenera.

- Emilia, fostE concurentE la "MireasE pentru fiul meu", a venit sE-i impresioneze pe juratii de la "Chefi la Cutite", dar s-a lEsat cu dezvEluiri xocante. Fosta concurentE a venit insotitE de bErbatul pe care l-a cunoscut in show-ul matrimonial. Ea a inceput sE gEteascE in emisiune, iar acum a venit…

- A avut ghinion in dragoste, a avut grave probleme cu sarcina, dar acum... zambe"te din nou! ~Bad Angie, concurenta de la ~Chefi la cu:ite care l-a cucerit pe CEtElin ScErtElescu cu talentul "i frumuse:ea, a fost surprinsE in tandre:uri cu un tanEr misterios.

- Surpriza memorabila pentru un concurent ”Chefi la cuțite”, dar și pentru Romica Țociu, concurent al show-ului ”Te cunosc de Undeva”, in ediția de luni seara a celui mai iubit show culinar

- In timpul fimarilor etapei de Bootcamp, din cel de-al șaselea sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 29 și 30 octombrie, pe Antena 1, Florin Dumitrescu a primit o vizita surpriza in locația de la Palatul Mogoșoaia.