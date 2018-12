Semnal de alarmă tras de medicii timișeni

În contextul meteorologic actual, medicii de familie timișeni s-au confruntat cu o creștere a numărului îmbolnăvirilor de sezon. "În perioada 19-25 ...