- Pentru a-și rezolva problemele de la genunchiul stang, Alexandre Lacazette a fost supus unei intervenții chirurgicale și va avea nevoie de o perioada de 4-6 saptamani pana va putea reveni pe gazon. Arsenal a confirmat informația printr-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului. "Lacazette a fost…

- Potrivit lui Zijlstra, credibilitatea sa a fost atat de afectata de acest scandal incat ii este imposibil sa ramana in functia de sef al diplomatiei olandeze. Halbe Zijlstra a recunoscut luni ca a mintit cand a spus ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care Putin ar fi evocat planurile…

- „Nu ai un job, vrei sa te angajezi, sa discuți direct cu administratorii firmelor și sa cunoști firmele care fac angajari sau iți cauți oameni dornici sa munceasca și vrei sa ii intalnești personal? Vino miercuri, 14 februarie, de la ora 10,00 la Targul de joburi organizat de Crucea Rosie Giurgiu la…

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana in comun cu ofiterii de Investigatie a DP mun. Chisinau, in urma masurilor intreprinse au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri

- UPDATE: Va informam ca, din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata, anunta reprezentantii VITAL. Locuitorii de pe strada Doinei din Targu Lapus raman fara apa vineri, 9 februarie, in…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Adriana Bahmuteanu i-a adresat cuvinte grele lui Cornel Gales la emisiunea "Xtra Night Show". Prezentatoarea TV i-a spus acestuia ca s-a intalnit cu fiica lui si ca nu a recunoscut-o si l-a intrebat daca s-a casatorit cu Ileana Ciuculete pentru bani.

- Dragoș Birligea (foto), barbatul de 39 de ani care a provocat carambolul de sambata din centrul Capitalei, le-a marturisit jurnaliștilor in momentul in care era dus, cu catușe la maini (imediat dupa ce a fost externat din Spitalul Floreasca) la audieri la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei,…

- Parcul auto al SMURD Cluj este o rusine pentru unul dintre cele mai dezvoltate din punct de vedere economic judete ale tarii. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a sustinut intr-un interviu pentru „Adevarul” ca absolut toate ambulantele instiutiei ar trebui inlocuite. Investitia s-ar ridica la…

- Și starurile au probleme la capitolul relații, așadar nu e de mirare ca incearca și datingul online. Și unele dintre ele au și recunoscut asta! Cine-și cauta iubirea pe Internet? De la Leonardo DiCaprio care e “obsedat de Tinder”, la Britney Spears, care a recunoscut ca iși cauta iubiți prin aplicații.

- Peste 400 de apeluri la 112 au fost direcționate, in week-end, catre Serviciul Județean de Ambulanța Teleorman. Ca in fiecare week-end, personalul medical de pe ambulanțe a fost solicitat atat la pacienți care au avut de suferit din cauza diverselor afecțiuni, a acordat primul ajutor și victimelor accidentelor…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, l-a criticat pe ex-presedintele Romaniei Traian Basescu pentru ca l-a felicitat pe Igor Dodon cu victoria in alegerile prezidentiale din Republica Moldova.

- Numarul inculpatilor care si-au recunoscut vinovatia in fata magistratilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a crescut in anul 2017 fata de anul precedent, in timp ce numarul cauzelor cu autor necunoscut ramase nesolutionate a scazut. ''Instanta de judecata a fost sesizata intr-un numar…

- Madalin Voicu nu a ascuns niciodata ca este tatal lui Dan Bogdan, insa abia acum Judecatoria Sectorului 2 a decis ca Madalin Voicu sa fie recunoscut oficial drept tatal tanarului, scrie cancan.ro. Citeste si Madalin Voicu si-a dat fosta nevasta in judecata, de Sarbatori "Baiatul vrea…

- In urma ninsorilor de marti dupa-amiaza si de miercuri, Primaria Municipiului Sebes a asigurat interventii folosind cinci autobsculante de curatire a carosabilului si imprastiere material antiderapant. Au fost si doua probleme de canalizare, pe strada Austin Bena si Penes Curcanul. Primaria informeaza…

- Un politist a recunoscut 52 de fapte de mita intr-un dosar de coruție in care este cercetat și un barbat pentru complicitate. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, polițistul de la Serviciul de Permise din Prahova a recunoscut anchetatorilor savarsirea a 52 de infractiuni de luare de mita. In acelasi…

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgenta, joi dimineata, la Spitalul Floreasca. Din primele informatii, se pare ca Iordache a avut o criza de colecist si urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale.

- Judecatoria de Stat din Moscova a recunoscut legalitatea arestului in lipsa a liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, banuit de tentativa de omor din motive politice, transmit reporterii RIA Novosti din sala de ședințe.

- Proiectul legii privind transplantul uman se regaseste la rubrica "Acte normative in transparenta" de pe site-ul Ministerului Sanatatii si a fost afisat din 6 octombrie 2017. "In timp ce o tara intreaga este oripilata de faradelegile domnului Lucan, de modul in care viata pacientilor depindea…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii in lift, intr-un bloc din București a fost prins de polițiști. Barbatul, care lucra ca polițist in cadrul Brigazii Rutiere, și-a recunoscut...

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- Pompierii botoșaneni și-au creat propriul brad de Craciun din echipamente pe care le utilizeaza in timpul stingerii incendiilor. Bradul este expus la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani.

- Muzica s-a schimbat foarte mult in ultimii ani, insa parca tot pe piesele astea vechi romanești ieșeau cele mai cool petreceri. Hai sa reascultam melodiile pe care ne distram prin 2000. Simplu – Oare stii (2002) N&D – Vino la mine (1999) 3REI SUD EST – Amintirile (1999) Activ – Doar cu tine (2004) Vank...…

- Un barbat de 46 de ani, din Dej, a fost batut cu salbaticie de trei tineri, joi dimineața, de catre trei tineri din oraș, pâna a ajuns în coma.Incidentul a avut loc joi dimineața între orele 4 și 5 pe strada Nicolae Titulescu din Dej. Cineva a anunțat poliția ca…

- Singurul urs din lume care a fost supus unei interventii chirurgicale pe creier a trecut printr-o noua procedura similara, rara, dupa ce a prezentat semne de dureri de cap recurente, informeaza joi DPA citand o declaratie a unei organizatii pentru protectia animalelor. ChamPa, o femela…

- Ceea ce toata lumea banuia de ceva vreme s-a dovedit a fi adevarat si confirmat de Apple. Compania americana a redus cu buna stiinta performanta telefoanelor mai vechi pentru a putea conserva mai bine durata de viata a bateriei.

- Bianca Dragusanu a fost emotionata pana la lacrimi la televizor. Vedeta vorbea despre cum trebuie sa fie o gazda perfecta si, la un moment dat, a fost completata de un coleg care a adaugat despre cum isi primesc mamele copiii de Sarbatori.

- Viața bate filmul! Se intampla și la case mai mari! Simon Bramhall, in varsta de 53 de ani, lucra la spitalul Regina Elisabeta din orasul Birmingham, cand a comis infractiunile, in februarie si august 2013. Intr-o declaratie pentru BBC, dupa suspendarea sa din functie, medicul a recunoscut ca a facut…

- Polițistul Ciprian Sfichi, cel care a fost lovit cu sabia de un interlop, are nevoie de ajutor pentru a se putea recupera, dupa ce a trecut, cu bine, de primele intervenții chirurgicale. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au inițiat un apel umanitar pentru a-l sprijini pe polițist. Potrivit…

- Cum arata Narcisa Guța dupa 20 de intervenții chirurgicale. Fosta soție a lui Nicolae Guța a fost prezenta in platoul WowBiz, unde a facut senzație cu noul ei look. „Nu mi-am facut așa multe intervenții. Mi-am facut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare si am avut deviatie de sept la nas…

- Criminala este din judetul Dolj, si are 36 de ani. Ea era nascuta in localitatea Ostroveni, dar locuia de mai multi ani in Bucuresti, la Censtrul Social Sf. Ioan, din sectorul 3 al Capitalei. Citeste si Crima la metrou. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie pe sine.…

- Partidul Democrat din Moldova va convoca Consiliul Politic National si Biroul Politic la sfarsitul acestei saptamani. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al PDM, Vitalie Gamurari, dupa sedinta de lucru a partidului.

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat pentru 30 de zile fiind acuzat ca a provocat scandal si a distrus usa unei masini de Politie. Daniel Vasile Ilas a amenintat cu moartea unul dintre politistii care au intervenit la eveniment..

- Gestul Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a reaprins tensiunile in Orientul Mijlociu. Sute de palestinieni au atacat armata israeliana si au cerut declansarea unei noi revolte populare impotriva statului evreu. Un potop de critici vine, de altfel, din toata lumea.…

- Oana Radu a lansat un atac la adresa Oanei Zavoranu dupa ce aceasta si-a impartit hainele pe care nu le mai purta oamenilor nevoiasi. Cantareata a abordat toate subiectele sensibile din viata brunetei fara niciun menajament.

- Dupa ce solicitarile PNL si USR de sistare a sedintei in plen sau de scoatere de pe ordinea de zi a proiectelor privind Agentia Nationala de Integritate si statutul magistratilor au fost respine, opozitia a apelat la interventii pe procedura pentru a intarzia inceperea dezbaterilor. Aceasta tactica…

- Regele Mihai a murit, astazi, in jurul orei 13:00. Majestatea sa a implinit 96 de ani, pe data de 25 octombrie. Starea lui de sanatate s-a agravat in ultima vreme, iar de mai bine de un an si jumatate Regela Mihai era bolnav.

- Medicii de la Spitalul Județean au facut, la inceputul acestei saptamani, trei intervenții minim invazive neuro-endovasculare unice, proceduri de embolizare cerebrala de o complexitate unica datorita tehnicilor folosite, prin complexitatea și raritatea patologiei. Doua paciente in varsta de 53 respectiv…

- Magistratii l-au condamnat pe Iosif Takacs, un fost consilier local PNL din Deva, patron al unei companii de mezeluri, dupa ce si-a pus angajatii sa voteze ilegal la Referendumul din 2012 pentru demiterea presedintelui Romaniei. Takacs a contestat decizia instantei, iar o sentinta finala va fi pronuntata…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.100 de evenimente si au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. Citeste si: Vesti bune pentru MII…

- Patru din cei zece copii, beneficiari ai proiectului "Salvam zece copii din Lumea Tacerii", inițiat de fundația Galinei Dodon, au suportat intervenții pentru implant cohlear pentru a-și recapata auzul.

- O fata de 12 ani din municipiul Arad a fost injunghiata de propriul tata, care, conform familiei, era in stare de ebrietate, fiind ranita grav la antebrat si supusa unei interventii chirurgicale. Barbatul, despre sotia spune ca face scandal de fiecare data cand bea, este cercetat in stare de libertate…

- A trecut prin nenumarate schimbari, de la culoarea si lungimea parului, pana la abordarile muzicale si modul in care reusea sa socheze, pe scena. Insa, de aceasta data, avem in fata ochilor o Miley ceva mai "potolita", cu un look schimbat.

- Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Prahova a fost mușcat, marți, de un caine ciobanesc in timpul intervenției la o solicitare a unei persoane bolnave din Ploiești, conducerea instituției anunțand ca in cauza va fi facuta o plangere penala impotriva proprietarei animalului. …

- „El a recunoscut ca a comis o infracțiune, dar continua sa fie la libertate. Este vorba despre Valeriu Halupa, care in urma cu doua saptamani a recunoscut ca a participat la tentativa de omor a „bancherului-negru” Gherman Gorbuntov. Astfel, deși complicele lui Proca afirma ca a fost direct implicat…