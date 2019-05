VIDEO Flashmob la fântâna de la Universitate pentru a încuraja prezenţa tinerilor la votul pentru europarlamentare Mai multi tineri au participat, vineri, la fantana de la Universitate, la flashmob-ul ''Parlamentul in tenisi'', cu scopul de a incuraja prezenta tinerilor la votul pentru alegerile europarlamentare. "Ne-am adunat la kilometrul zero al democratiei din Bucuresti. Scopul e incurajarea prezentei tinerilor la vot la alegerile europarlamentare de pe data de 26 mai, mai ales in contextul in care anul acesta Romania trimite un numar record de candidati tineri la alegerile europarlamentare. Sunt 68, care au o varsta sub 35 de ani. (...) Noi ne dorim ca acestia sa ne inteleaga problemele,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

