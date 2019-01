Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Craciun, cand spiritul sarbatorilor ne-a cuprins deja, Mircea Eremia ne ofera cel mai frumos cadou muzical. Invitat la "Neatza cu Razvan și Dani", artistul canta, live, colindul „O, ce veste minunata”.

- Prima gala live „X Factor“ din acest sezon a adus finalistul publicului in echipa Deliei, in timp ce Horia Brenciu a pierdut una dintre trupele sale. Unul dintre cele mai emotionante momente a fost cel pus in scena de filipineza Bella Santiago, care a cantat „Cine iubeste si lasa“.

- Vocea Romaniei, semifinala. Dora Gaitanovici, eleva Irinei Rimes, a interpretat melodia ''Malade'', a Larei Fabian. Tudor Chirila se intreaba daca a fost vorba de un moment teatral, insa Irina Rimes il contrazice.

- “Piesa a luat nastere in momentul in care am descoperit colaborarea lui Ioan Bocsa cu Ansamblul Icoane. Corul acela de voci suna in continuare foarte modern, iar restul piesei a curs de la sine. Productia e influentata de anii 80 si synthwave, stilul meu preferat in momentul de fata” – Klyde “Din Ajun…

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 46 de ani. Acesta a fost lovit in plin de un motociclist, pe A3, tronsonul Cluj – Turda, in timp ce traversa neregulamentar. Accidentul s-a produs, astazi, in jurul orei 13.00, la kilometrul 33 al autostrazii. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 15:00, în judetul avertizat, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va prezenta intensificari care la rafala vor depasi 100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita. Avertizarile de fenomene periculoase…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va juca pe 24 octombrie, in deplasare, cu Portugalia, și pe 28 octombrie, la Cluj, impotriva campioanei mondiale en-titre, Franța. Așa cum a declarat selecționerul spaniol Manuel Montoya Fernandez, aflat la primele meciuri oficiale pe banca tehnica a echipei…

- Șapte medici ai Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures au facut cu succes, duminica, un transplant cardiac complicat, intrucat primitorul, un barbat din Arad, mai suferise o intervenție chirurgicala, fiind intr-o situație clinica grava. Operația a durat peste noua ore,…