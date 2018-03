VIDEO Firma brasoveana ATi Studios lanseaza impreuna cu Google o aplicatie de invatare a limbilor straine cu ajutorul realitatii augumentate (AR)

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Intr-un interviu pentru știripesurse.ro, fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri senzaționale despre ințelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune ca in 2015 a purtat discuți cu Liviu Dragnea pentru ca Rovana Plumb sa preia conducerea partidului…

- Protectia Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 280.000 de lei in primele doua luni din 2018 in Economie / Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a efectuat 217 acțiuni de control și a verificat produse alimentare și nealimentare in valoare totala de 670.276 lei, in primele…

- In Teleorman, 10 angajati sustin 17 pensionari in Social / Numarul pensionarilor la nivel national a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de cel de-al treilea trimestru, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit informatiilor…

- Cei mai multi pensionari teleormaneni sunt trecuti de 75 de ani in Social / 32.485 de teleormaneni incaseaza pensie la limita de varsta, dintre care 14.212 barbati si 18.273 femei, potrivit raportului Casei Judetene de Penstii Teleorman pentru luna martie a anului 2018. Totodata, la nivelul…

- "Cine isi imagineaza ca – daca i-a citit in original pe Saramago, Lobo Antunes si, desigur, Pessoa – are acces deplin la misterele sud-americane, se insala amarnic. Asa, de pilda, cositoarea (adica masina aceea pentru tuns iarba) este „corta-relva" in portugheza, dar „cortador de grama" in portugues…

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- UE a informat companiile tehnologice ca prefera taxarea profiturilor, nu a veniturilor, in reforma taxarii afacerilor online. O prima varianta presupune taxarea profiturilor obtinute din activitati digitale in tarile unde sunt obtinute, nu unde sunt inregistrate sediile centrale ale companiilor respective.

- Conceptul de Stories, pionierat de Snapchat si copiat apoi de Facebook in toate serviciile sale, este functia pe care se pare ca o vom intalni cel mai des in toate aplicatiile in 2018. In timp ce Google incearca sa convinga publisherii sa realizeze continut special pentru cautari in format Stories,…

Anunt de presa – Modernizarea activitatii SC Ovex Trans SRL prin achizitia de utilaje de constructii performante in Eveniment

Anunt de presa – Dezvoltarea activitatii Exotic Prod SRL prin achizitia de noi echipamente si crearea de locuri de munca in Eveniment

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica se pot pregati si online prin meditatii pe platforma WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook.Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri nu doar…

- Microsoft va urma exemplu dat deja de Google si Facebook, lansand o versiune alternativa a clientului Skpe, optimizat pentru a reduce cerintele de memorie pe dispozitivele cu sistem Android 4.0.3 si 5.1.

- 127 de social-democrati teleormaneni vor participa la Congresul PSD din 10 martie in Politic / Organizatia din Teleorman a social-democratilor va avea 127 de delegați la Congresul extraordinar de sambata, 10 martie, acestia fiind desemnati in cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Teleorman.…

- Apa curenta si canalizare pentru comuna Necsesti in Social / Joi, 1 martie 2018, secretarul de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene, Adrian Gadea, si primarul comunei Necsesti, Ilie Banaseanu, au semnat contractul de finantare pentru proiectul de inființare a rețelelor…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Tremend intra pentru cel de-al doilea an consecutiv in topul Inc. 5000 Europa. Revista americana reuneste in acest top cele mai dinamice companii din regiune, pe criteriul cresterii cifrei de afaceri pe o perioada de 3 ani. De-a lungul timpului, printre companiile nominalizate in Inc. 5000 s-au numarat…

- Cele mai mari companii din top 500 in lume iși construiesc site-urile pe platforma WordPress, 30% din site-urile din lume fiind realizate cu ajutorul acesteia, spune Catalin Jilavu, fondator și director general al Digital Craft Agency. Acesta mai spune ca 42% din magazinele online folosesc extensia…

- Situatia traficului in Teleorman, la ora 8.00 in Eveniment / Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca marti, 27 februarie, la ora 08:00, circulatia este oprita pe 3 drumuri nationale din judetul Teleorman: DN 65E Roșiorii de Vede –Furculești; DN 51 Alexandria-Izvoarele;…

- Un copil febril, salvat din nameti de senilata ISU-SMURD in Eveniment / Pompierii militari cu autosenilata au intervenit in sprijinjul unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, care nu putea ajunge in localitatea Orbeasca de Sus, pentru a prelua un copil de 7 luni, cu stare febrila, de peste…

- O ambulanța care transporta o femeie gravida la spital, blocata in zapada in Eveniment / Viscolul, ninsoarea abundenta și vantul puternic au avut urmari si in judetul Teleorman unde, in cursul noptii de 25 spre 26 februarie, intre localitațile Botoroaga și Moșteni, un autobuz in care se aflau patru…

- Judetul Teleorman are peste 55.000 de salariati; mai mult de jumatate lucreaza in domeniul serviciilor in Economie / Judetul Teleorman avea 381.051 de locuitori la 1 iulie 2017, potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, iar in luna noiembrie a anului 2017, erau inregistrati…

- Politistii au confiscat o arma cu aer comprimat, detinuta ilegal de un videlean in Eveniment / Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat si executat marti, 20 februarie, o actiune pe linia respectarii prevederilor art. 342 din Codul Penal, privind regimul armelor…

- Romanian IT – Comunitatea globala a romanilor din tech – sarbatoreste Centenarul Marii Uniri intr-un mod cu totul deosebit. In data de 9 mai, de Ziua Europei, vor lansa CelebRo, o aplicatie gratuita pentru mobil care prezinta „harta romaneasca a Parisului”, geolocalizand adresele prin care au trecut…

- Google a anuntat achizitia unei firme din domeniul Internet of Things (Internetul tuturor lucrurilor) de la o companie lansata in urma cu 15 ani in Ungaria. Valoarea tranzactiei este de circa 50 milioane de dolari, potrivit specialistilor.

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Ati obosit sa tastati constant pe touchscreen, doar pentru a tine pasul cu prietenii? Va doriti ca un robot sa va elibereze de obligatiile permanente de comunicare via WhatsApp, Facebook sau mesaje text? Google lucreaza la un sistem de raspunsuri automate bazat pe inteligenta artificiala care exact…

- Guvernul britanic a lansat un software despre care spune ca poate detecta cu acuratete si bloca orice continut jihadist de pe internet, scrie BBC, potrivit News.ro . Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie. Rudd…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Povestea lui Dacian a fost publicata pe pagina de facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei, iar utilizatorii au sarit rapid in ajutor cu un share sau cu informații care ar putea fi de ajutor. „Ma numesc DACIAN. Numele mi-a fost dat…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a atras atentie, la Davos, la pericolul reprezentat de „statele mafiote” precum Rusia si de obstacolele in calea inovatiei reprezentate de catre gigantii...

- Magnatul de presa Rupert Murdoch vrea ca Facebook sa plateasca pentru știrile de calitate trusturile astfel incat sa nu mai aiba probleme cu știrile false, tot așa cum furnizorii de cablu platesc televiziunile pentru canalele oferite, scrie Reuters . ”Facebook și Google au popularizat surse abuzive…

- Termenul de depunere a formularului 600, amanat pana la 31 martie in Economie / In urma unei intalniri pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut-o luni dimineata cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-ar fi stabilit ca termenul de depunere a formularului 600 sa fie amanat pana la 31 martie…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- SEO este, de multi ani, unul dintre cele mai importante canale de marketing online, numarul de cautari pe Google de pe telefonul mobil fiind aproape dublu fata de acum 2 ani. Mai mult decat atat, la nivel mondial, 40% din totalul traficului pe care il genereaza un website provine din cautarile naturale…

- Batrana de 91de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari. Organizatia cauta experti in amenintari informatice, intr-o perioada…

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Pe santatracker.google.com, utilizatorii vizioneaza, joaca, exploreaza taramuri inzapezite. Ei il pot cauta pe Mos Craciun pe aeroportul de la Polul Nord, afla care sunt traditiile de sarbatori in diverse parti ale globului, pot avea acces in laboratorul de programe unde realizeaza personaje importante…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- Simpozionul Judetean “Sa pastram si sa pretuim traditiile si obiceiurile stravechi”, la Casa Corpului Didactic Teleorman in Eveniment / Casa Corpului Didactic Teleorman, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Marzanesti au demarat, in luna decembrie a acestui an, Simpozionul Judetean “Sa pastram si…