- O tragedie socanta a avut loc ieri seara, in comuna Vacareni, județul Tulcea, Romania. O femeie insarcinata, un copil de trei ani si o batrana au fost ucisi de un sofer baut, care a intrat cu viteza in curtea lor. Pasagerii erau live pe Facebook.

- Soferul care a ucis un copil de 3 ani, pe mama lui, insarcinata, si bunica, la Tulcea are 39 de ani, era beat si a intrat cu 150 la ora in curtea unei case in Vacareni. Un accident teribil a avut loc duminica seara pe o sosea din Tulcea, unde un BMW M6 decapotabil, de 570 CP, a intrat intr-o curte cu…

- Doi tineri au murit, iar prietenul lor este in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Tragedia a avut loc duminica seara, in Tulcea, DN 22 A, intre localitațile Cataloi și Nalbant. In mașina se aflau trei tineri cu varste intre 20 si 30 de ani. Detașamentul…