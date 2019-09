Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul, "Cristina Neagu: un 8 de neoprit", a rulat pentru prima data intr-o sala de 200 de locuri, undeva la subsolul Palatului Universul. Franța. Campionatul European de handbal. In minutul 52 al meciului Romania - Ungaria, la scorul 26-27, Cristinei Neagu, noua goluri pana in acel moment, ii…

- Ziarul Unirea FOTO. Un salvator din ALBA, ales POMPIERUL ANULUI din Romania: Și-a pus viața in pericol pentru a salva de la inec o fetița luata de o viitura puternica Un salvator din județul Alba a fost desemnat pompierul anului cu ocazia Zilei Pompierilor, dupa ce și-a pus viața in pericol pentru a…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Știrea ta: Imagini de epoca pe DN1, intre Teiuș și Aiud. Un convoi de atelaje intinde nervii șoferilor pe unul din cele mai tranzitate drumuri din țara Pe drumurile din Romania, pe langa partea carosabila, care de multe ori este presarata cu gropi, fisuri și reparații facute…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Imagini MIRIFICE pe Transalpina de Apuseni, drumul spectaculos care traverseaza muntii si trece prin zone de o frumusete rara „Transalpina de Apuseni” este unul dintre cele mai frumoase, spectaculoase si intortocheate drumuri din Romania, care face legatura intre municipiul…

- Ziarul Unirea “Vara aiudeana” se incheie, promovand un stil de viața sanatos. Saptamana in mișcare, in perioada 26-30 august, pe stadionul “Metalul” Saptamana in mișcare – Un ultim capitol al „Verii aiudene” 2019 Așa cum ne-am obișnuit, sfarșitul verii vrem sa il petrecem tot impreuna, in aer liber,…

- Pentru fostul comandant George Rusu, meseria a fost mai mult decat o pasiune: a fost insasi viata sa. Si-a facut datoria si in perioada comunista si dupa Revolutie, cand a mai apucat sa comande ramasitele flotei romanesti.

- Din Long Island, America, au aparut cele mai noi imagini cu Sorina, fetița din Baia de Arama, adoptata de familia americana cu radacini romanești, dupa un scandal care a imparțit opinia publica in doua.

- Muzeul National al Taranului Roman a lansat prima platforma digitala participativa dedicata unei arhive muzeale din Romania. Imagini ale vietii romanilor de altadata, fie ca traiau la tara, fie ca traiau la oras, sunt cuprinse in albumul virtual al institutiei.