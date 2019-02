Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul brailean Sandel Serbu a fost batut cu bestialitate si lasat sa moara pe o strada din Ilford, un orasel din estul Londrei. Crima a avut loc in toamna anului 2017, iar victima avea 36 de ani. Momentul agresiunii a fost surprins de camerele de supraveghere si a fost facut public recent de Politia…

- "Autorul in varsta de 80 de ani este din comuna Ulmi. Victima in varsta de 59 de ani, tot din Ulmi, il ajuta pe autor la treburile gospodaresti. Se efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului de caz, urmand a se propune masuri legale. La acest moment autorul are calitatea de inculpat, aflandu-se…

- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea Marca a fost arestat preventiv, fiind suspectat de anchetatori ca si a ucis sotia, transmite Agerpres.roPotrivit unei informari de presa data publicitatii joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Salaj, o femeie a sesizat Politia, in 11 decembrie, despre…