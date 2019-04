Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu și Mihai Petre au rabufnit in ediția de vineri seara, „Romanii au talent”. Cei doi și-au adresat cuvinte grele, dupa ce Sinziana Oslobanu a interpretat o doina. In timp ce fostul prezentator tv a considerat ca a fost un moment trist, celebrul dansator a fost de alta parere, lucru care…

- Gaelle Nayo Ketchanke, o sportiva din Franța in varsta de 30 de ani, a suferit o accidentare șocanta in timpul Campionatului European de haltere, de la Batumi, Georgia. Totul a fost filmat, iar verdictul medicilor a fost cunt. Imaginile in care o halterolfila iși rupe mana in trei locuri in timp ce…

- Un roman și un bengalez s-au fotografiat de mai multe ori langa mașina poliției din Italia, cu un teanc de bancnote la vedere, insa gestul lor i-a costat scump. Ambii au fost duși la secție și urmeaza sa dea explicații in fața procurorilor. Cei doi au fost intrerupți de unul dintre cainii antidrog ai…

- Mirela de la "Insula Iubirii" traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. In urma cu doar cateva zile bruneta s-ar fi casatorit cu Florin Tecar, barbatul care a reușit sa ii redea din nou increderea in ea. Dupa ce s-a spus ca Florin Tecar ar fi inselat-o pe Mirela Banias, bruneta a lamurit in…

- Romanii au talent revine vinerea aceasta cu o noua ediție extraordinara din sezonul #9suprem. Concurenți care vor ului jurații și publicul vor lua cu asalt scena talentului și le vor prezenta momente la care nu s-ar fi așteptat. Incantat de reprezentația de salsa a unei concurente, Mihai Petre i se…

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…

