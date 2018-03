Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca inca nu a primit un raspuns la cererea adresata procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, privind incetarea detasarii a doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti, astfel ca a trimis DNA o noua solicitare. Intrebata de jurnalisti daca a primit…

- In august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepata in casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era casatorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat in 2007. Cei doi au impreuna o fiica, Anastasia.”Vreau ca oamenii care vin la mine sa nu fie musafiri,…

- In ultimii cinci ani, aproximativ 500 de copii din Iasi, dar si din zona Moldovei au fost victime ale accidentelor rutiere si au necesitat ingrijiri medicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Conform unei statistici oferite de conducerea spitalului, din cei 503 copii, 129 au fost implicati…

- “Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si o anxietate crescuta. Nu cred ca este din cauza varstei. Am cautat solutii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frica sa ma indrept in zona de medicamentatie si prefer sa merg in continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditatie si exercitii…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila spune ca iubita presedintelui partidului, Irina Alexandra Tanase, care a stat in primul rand la Congresul din 10 martie, este un om deosebit, cu bun simt, o ”domișoara decenta”, care a sustinut echipa formatiuni la aceasta reuniune. Intrebata cum s-a vazut…

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- PSD Buzau va trimite la congresul de la Bucuresti una dintre cele mai numeroase delegatii din tara, respectiv 140 de persoane. Potrivit presedintelui PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sambata viitoare pentru „a sustine actualul Guvern, programul…

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- Intr-o incercare disperata de a atrage atentia ca elevii de azi sunt copii fara copilarie, dar si niste fapturi carora le punem sanatatea in pericol, ei au pus pe hartie „Manifestul unui elev tacut”. Acela pe care dimineata nu-l vezi de ghiozdanul pe care trebuie sa-l poarte in spinare. „Sunt ghiozdanul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti si ca a necajit-o faptul ca erau bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania…

- Marea Britanie exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, a anunțat, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, premierul Theresa May. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere…

- Eveniment important in viața Danielei Gyorfi. Cantareața iși aniverseaza fiica, Maria. Daniela Gyorfi formeaza o familie cu impresarul George Tal , insa aceștia nu au ajuns in fața altarului. Cei doi au impreuna o fetița, Maria, care nu este nu doar frumoasa, ci și deșteapta. Daniela Gyorfi, care a…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca nu se poate pronunta daca o anumita persoana poate conduce sau nu DNA, dar si-a exprimat ingrijorarea ca pot fi facute probe impotriva unui prim-ministru. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului…

- Actrita americana Sharon Stone, in varsta de 59 de ani, a dezvaluit ca in 2001 a suferit un accident vascular cerebral grav in urma caruia a ramas partial paralizata si a fost nevoita sa invete din nou sa mearga, sa vorbeasca si sa scrie.

- Ministrul Sanatatii: Multe dintre problemele din sistem tin de "indolenta, nepasare, lene" Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca isi doreste sa schimbe mentalitati, pentru ca multe dintre problemele care apar in sistem tin de ''indolenta, de nepasare, de lene''. ''În…

- „Ziarul de Iasi" a relatat in editia de ieri despre experienta neplacuta pe care mama unui copil in varsta de noua ani a trait-o la spital. Femeia sustine ca dr. Georgeta Diaconu li s-a adresat pe un ton nepotrivit, in ziua externarii, aceasta ar fi amenintat copilul ca va chema Politia daca nu vine…

- Luni, in fata salii de plen a Senatului, Comunitatea Declic a desfasurat un covor de hartie cu peste 142.000 de semnaturi ale cetatenilor care nu sustin legile justitiei. Initiatorii campaniei vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, afirmand ca, pana acum, „au fost dispusi sa calce in…

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- In cursul zilei de vineri, va ajunge la Bucuresti, la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu un elicopter SMURD, baietelul de 9 ani din Oradea pe care medicii l-au externat desi se afla in coma. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, parintii baiatului i-au acuzat pe reprezentantii Spitalului…

- Tanarul ne-a scris ca a mers la ING Bank, sucursala de langa metrou Lujerului. A vrut sa scoata 100 de lei, iar banii au venit, printre altele, si in bancnote de 5 lei. Toate ca toate, doar ca acest bancomat nu era ca acelea obișnuite, cand practic iți sunt scoși banii automat. Nu, la bancomatul…

- Un elev de clasa a V a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i au trimis o mamei baiatului. Femeile au atacat o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Neglijenta criminala la Bacesti TRAGIC…Parintii i-au lasat singuri, casa a fost cuprinsa de flacari, iar micutii au suferit arsuri grave si sunt in stare critica. INCREDIBIL…Lasati singuri in casa de catre parinti, doi minori, unul de trei ani si celalalt de un an si 8 luni, au cazut victime ale unui…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. Intrebata daca garanteaza ca Guvernul pe care il conduce ...

- Adela Popescu a acordat dintotdeauna o atenție speciala ingrijirii tenului. Pe langa ritualul zilnic de acasa, vedeta obișnuia sa mearga și la cosmetica, insa vizitele acolo se incheiau tragic pentru… fața ei. Vedeta Pro TV iși amintește de perioadele in care a trait experințe de-a dreptul traumatizante…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- A furat doua microbuze. Are doar 17 ani Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonandu-le ulterior. La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Daniela Gyorfi si George Tal sunt impreuna de peste 10 ani si au impreuna o fetita superba, pe nume Maria. Cei doi au trecut prin multe impreuna, dar au o relatie foarte stabila. Cu toate acestea, artista a marturisit ca ia in calcul o despartire.

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- Mai multi lideri locali ai PSD au recunoscut existenta unei rupturi in partid, spunand ca Liviu Dragnea si Mihai Tudose trebuie sa aiba o abordare constructiva. Liderii ALDE, in schimb,considera ca tensiunile din PSD se pot rezolva doar la un congres si ”nu se pot baga intre Trabant si Mercedes”.

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- De sarbatori, cei mai multi romani, plecati peste hotare, revin acasa, alaturi de familie si prieteni. Chiar daca timpul petrecut langa cei dragi e scurt, se bucura din plin de aceaste zile. Si, asa cum vin, trebuie sa se si intoarca inapoi, printre straini.

- "E tipul de meci pe care il asteapta toata lumea, jucatoarele, publicul, organizatorii. Imi doresc sa joc impotriva numarului 1 mondial, iar daca va fi in finala va fi foarte bine", a declarat Sarapova. Intrebata ce parere are despre afirmatia Mariei Sarapova, Halep a raspuns: "Nu ma gandesc la finala,…

- Izidor Ruckel, orfanul care apare in documentarul lui Morgan Freeman, a invațat cum sa lase trecutul in urma abia in urma cu doi ani, cand a vizitat orfelinatul morții. Bataile și umilințele din orfelinatul romanesc l-au facut mulți ani incapabil sa nutreasca sentimente de compasiune. Bataia și umilința…

- Taițeii din supa la plic raman nedigerați in stomac. Consumul de taiței contribuie considerabil la apariția unor modificari metabolice legate de afecțiuni cardiovasculare, diabet și accident vascular cerebral, potrivit unor cercetatori de la Universitatea Baylor, o universitate particulara din Texas,…

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parintii si medicii sunt convinsi ca toti copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nasterii Domnului vor avea noroc in viata. "Cand m-au apucat contractiile pe 24, chiar ziceam: sper sa nu nasc astazi, s-o nasc intr-o zi speciala, adica…