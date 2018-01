Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Doi japonezi, soț și soție, au fost arestați, dupa ce și-au ținut propria fiica încuiata într-o camera extrem de mica pentru 15 ani. Din nefericire, fata a murit din cauza condițiilor.

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repede, dar acest lucru nu o bucura atat de mult si pe Antonia. Frumoasa cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baietei ai sai, dar din pacate gandul ii va sta la fetita ei, Maya, care va fi departe.

- Monica Gabor petrece sarbatorile cu Irinel Columbeanu și fiica lor. Vedeta și Irina se distreaza de minune impreuna, mai ales cand vine vorba de noua pasiune a fetei. Irinel și Irina au plecat la Los Angeles, acolo unde vor petrece sarbatorile de iarna. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani…

- Sarbatorile de iarna incep cu Ignatul, pe 20 decembrie. De la Ignat si pana la Craciun, tinerii umbla cu turca, capra sau brezaia – o masca cu cap de animal, mai ales de barza. Nasterea Domnului este anuntata la noi in tara prin colinde, primii care pornesc cu colindatul, in dimineata de Ajun, fiind…

- Andreea Marin este una dintre vedetele care se ocupa de foarte multe acțiuni caritabile și sustține foarte multe proicte in acest sens. Vedeta locuiește cu fiica sa, Violeta, intr-o vila din Pipera, dar pentru ca nu are timp pentru trebuiele casnice și-a angajat o menajera care sa ii faca mancare si…

- Așteptate cu bucurie și nerabdare, Sarbatorile de iarna nu inseamna doar momente minunate, petrecute in compania celor dragi, ci evenimente neplacute, chiar grave, pentru ca in aceasta perioada numeroși agresori, hoți, talhari, conducatori auto certați cu bunul simț ori de-a dreptul inconștienți, umbresc,…

- Lidia Buble așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a dezvaluit cu cine urmeaza sa le petreaca. Lidia Buble, care are o relație cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a inceput deja pregatirile in așteptarea lui Moș Craciun! Intr-un interviu…

- Sarbatorile de Craciun ale lui 2017 sunt tot mai aproape și, pentru a ne bucura de ele alaturi de cei dragi, o metoda foarte eficienta este aceea de le trimite apropiaților cateva mesaje și SMS-uri de Craciun.

- Jandarmul Florin Cioanca a murit in accidentul din Harman, Brașov. Fiica barbatului, o fetița de trei ani, s-a stins și ea in carambolul sangeros in care au fost implicate nu mai puțin de patru mașini. In urma nenorocirii, jandarmii au facut un apel public la oameni sa doneze sange pentru cealalta fetița…

- Au mai ramas mai putin de doua saptamani pana cand Andreea Balan va petrece momente magice alaturi de frumoasa ei familie. Anul acesta, cantareata va petrece al doilea Craciun alaturi de micuta ei, Ella, iar in aceasta seara a dezvaluit un mic secret care o face sa se bucure ca un copil. In timpul declaratiilor,…

- Am avut ocazia sa vedem o prima imagine cu superba fiica a modelului Iman și-a regretatului David Bowie in urma cu cateva luni, pe cand adolescenta implinise 17 ani. Pe atunci, celebra ei mama oferise publicului larg prima fotografie actuala cu fiica ei. Acum, Lexie, caci așa se numește fiica lor, face…

- Procurorii anticorupție din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Craiova l-au trimis in judecata pe Michy Nioața, primarul comunei Bumbești-Pițic, pe fiica acestuia și doi funcționari ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Gorj, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție…

- Un moldovean a fost acuzat ani la rand de propria fiica de maltratare fizica și psihica la care ar fi fost supusa. Dupa un proces de judecata care a durat doi ani, avocații barbatului au demonstrat in instanța ca toate acuzarile fiicei au fost minciuni inventate de ea, scrie

- Noi informații cu privire la fiica secreta a lui Vladimir Putin ies la iveala. Este a doua oraa in acest an cand Katerina Tikhonova, o celebra sportiva din Rusia este confirmata ca fiind fata președintelui rus.

- De fiecare data cand bea, face scandal. De data aceasta insa, a intrecut masura: si-a injunghiat fiica in varsta de 12 ani! La intreaga scena au asistat, socate, mama fetei si sora acesteia, in varsta de zece ani. Agresorul este cercetat acum pentru violente in familie. Cum s-a intamplat Incidentul…

- Malia Obama, fiica cea mare a lui Barack Obama, fostul președinte american, este studenta la Universitatea Harvard. Cine este noul ei iubit era un mister pana azi, cand presa britanica a dezvaluit secretul.

- Simona Halep va începe anul 2018 din postura de numar 1 mondial, dar ierarhiile în tenisul feminin se pot schimba odata cu revenirea Serenei Williams, scrie adevarul.ro Americanca se va întoarce pe teren la Australian Open, unde Simona nu o vede, însa, ca favorita.…

- Un barbat din comuna Miraslau a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin care barbatul era obligat sa pastreze…

- Florin Zamfirescu și fiica lui, impreuna la tv. Actorul a facut marturisiri emoționante despre familia lui. Este tata, bunic și așteapta cu nerabdare sa fie strabunic. Florin Zamfirescu are doi copii, Vlad si Stefana, și patru nepoti, cate doi de la fiecare. Actorul și fiica lui au venit impreuna la…

- Daca Ianis Hagi urmeaza cariera sportiva a tatalui sau, Kira, fiica lui Gheorghe Hagi, a ales sa-și construiasca o cariera artistica în afara țarii. În urma cu trei ani, Kira Hagi a plecat în SUA pentru a studia actoria la Academia de Teatru și Film „New York”…

- Victor Teodor Iovici, fost viceprimar al Bucurestiului, a fost ales sambata, 11 noiembrie 2017, in functia de presedinte al Partidului Romania Mare. Cu prilejul desfasurarii celui de-al VI-lea Congres al PRM, s-au ales noile structuri de conducere a partidului, iar pe functia de presedinte al Consiliului…

- Doua sportive din Serbia care au participat la Campionatul Mondial de la Bistrita au murit in drum spre casa. Ele au fost implicate intr-un tragic accident rutier, duminica. Alaturi de cele doua a mai decedat o adolescenta de 16 ani care le insotea. Barbatul care se afla la volan este in stare grava.

- La 48 de ore de la descoperirea cadvrului unui barbat intr-un parculeț din Oradea , autorul crimei a fost identificat, El este Ioan Sorin Rogie, 27 de ani, prieten și vecin cu cel pe care l-a ucis, folosind o bata cu care i-a strivit capul. Atat de violent a fost atacul incat barbatul de 27 de ani ucis…

- Mama Denisei Raducu, Geta Dovleac, isi plange si acum fiica, care a murit in urma cu trei luni la doar 27 de ani. Femeia face niste dezvaluiri care te vor emotiona pana la lacrimi. Isi doreste sa fie alaturi de fiica sa, in Ceruri.

- Mesaje de felicitare de Sfintii Mihail si Gavril. In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, este sarbatoarea Sfintilor Mihai si Gavril. Peste 1,3 milioane de romani care poarta aceste prenume isi sarbatoresc astazi onomastica. Dintre acestea, cele mai intalnite nume sunt Mihai, Mihaela, Gabriel si Gabriela.

- Mama micuței timișorence a ieșit in strada, duminica seara, sa protesteze impotriva Guvernului PSD. Fiica ei a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu imunodeficiența primara, o boala care o ține izolata de restul lumii, daca nu primește tratament. Iar ea nu a mai primit tratament din…

- Barbatul, in varsta de 29 de ani, care a pregatit savarsirea santajului prin rapirea sotiei si fiicei minore ale fostului sau angajator a fost condamnat la șase ani și șase luni de inchisoare.

- Jurnalistul Marius Tuca se poate mandri cu fiica sa din toate punctele de vedere. Daria Ana Tuca are 19 ani și ii seamana foarte bine tatalui sau, cu atat mai mult cu cat iși dorește sa-i calce pe urme. Cei doi au o relație foarte apropiata și se ințeleg de minune, Marius Tuca, care, totodata, este…

- Elena Udrea a trecut prin momente extrem de neplacute. Ea și ceilalți pasageri au fost obligați sa coboare din avionul care se indrepta spre Timișoara. Elena Udrea, care saptamana trecuta a participat la nunta anului care a avut loc in Maramureș , a avut parte de un incident la aeroport. Aceasta a explicat…

- Cristina Matache, mama lui Alexis Matache, s-a constituit parte civila în dosarul Colectiv. Femeia spune ca nu este multumita de cum evolueaza procesul: se merge foarte încet si oamenii nu sunt multumiti nici de cum sunt tratati în sala de

- “Semne” este primul single al lui Connect-R dupa o pauza de 1 an. Piesa marcheaza si prima colaborare cu Andra, fiind compusa de Connect-R cu versuri inspirate din viata sa. “Este o piesa foarte sensibila, despre iubire adevarata, despre stari contradictorii pe care numai un om care iubeste le poate…

- Este fericire mare in familia lui Betty Salam! Tanara artista si iubitul ei au un nou membru in casa, iar ea l-a pozat imediat pentru a il arata tuturor. Fiica lui Florin Salam si Catalin Visanescu si-au luat un caine.

- Anastasia Gavril, fata cea mare a parintelui Petru Gavril, a incetat din viata dupa o saptamana de agonie pe un pat de spital, unde medicii au facut tot ce le-a stat in putinta ca ea sa supravietuiasca. Astfel, azi, la fix o saptamana de la cumplitul accident provocat de Alexandru Vasile, care era beat,…

- "Ksenia Sobceak va participa la show-ul 'Alegerea Președintelui'", titreaza cu ironie cotidianul popular Moskovski Komsomoleț pe prima pagina, adaugand ca "circul pentru popor este garantat, deși oamenii ar prefera sa aiba paine".Fiica fostului primar al Sankt-Petersburgului și mentor politic…

- Mama tinerei care s-a sinucis in Catedrala St Paul’s din Londra nu iși revine din șoc. A facut publice cele doua bilete de adio scrise de Lidia catre mama ei și catre martorii care au luat parte la gestul ei suprem.

- Cum a implinit varsta majoratului și și-a luat permisul, fiica saxofonistului de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, Larisa Plotogea, a primit in dar și o mașina. Nu una oricare, ci una decapotabila neagra, cu doar doua locuri. Mandra nevoie mare de noua sa achiziție, Larisa și-a…

- Fumatul pe 20 dintre cele mai faimoase plaje din Thailanda va fi sanctionat cu amenda de 3.000 de dolari sau pana la un an de inchisoare, interdictia urmand sa intre in vigoare in luna noiembrie, informeaza AFP.com citat de News.ro.

- Maria Iordanescu nu a avut pana acum prea mult noroc in dragoste. Fiica lui "Tata Puiu" s-a iubit in trecut cu un ospatar, Eusebiu Alexandru, insa cei doi s-au despartit. Chiar Anghel Iordanescu ar fi intervenit pentru ca relatia dintre atragatorul ospatar si fiica lui sa nu continue. ( VEZI AICI: Fiica…

- “Sponsorul” Denisei Raducu, despre care s-a spus ca ar fi platit aproape un milion de euro pentru tratamentul cantareței, este implicat intr-un nou scandal monstru, legat de o suma care depașește un sfert de milion de euro!

- Giani Kirița și fiica sa fac show la tv. Participarea la emisiunile de pe marile ecrane și tensiunea unui reality-show nu ii sunt straine fostului fotbalis. Prin urmare, maine seara iși va face apariție in fața pretențioșilor jurați cu un aliat de incredere. Cunoscutul sportiv a venit in cadrul celui…