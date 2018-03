Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Aimee Iacobescu povestea intr-un interviu ca nu a fost casatorita niciodata. Ea a dezvaluit atunci și de cine a fost indragostita. Actrița Aimee Iacobescu, care a incetat din viața la varsta de 71 de ani , a fost invitata intr-o emisiune de televiziune in urma cu cațiva ani. Vedeta a venit…

- Sosirea guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiev in orașul Volokolamsk, unde au izbucnit proteste spontane dupa otravirea a zeci de copii din cauza emisiilor de gaze de la un depozit de deșeuri, ar fi putut sa sfarșeasca tragic. La spitalul orașului s-au adunat peste 1.500 de oameni, locuitori…

- Oana Neț, fosta educatoare din Timișoara ce și-a ucis cu sange rece fetița de doar patru ani, dupa ce a inecat-o in cada și i-a taiat venele de la ambele maini va fi transferata la Penitenciarul Jilava.

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Cristian Ionut Manea, de 33 de ani, din Craiova, a lovit pe data de 20 ianuarie 2018 o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni, iar imediat a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost prins de oamenii legii dupa aproximativ trei saptamani, iar ca sa stearga urmele a dezmebrat masina.

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Fata de 13 ani agresata de un fost detinut in scara unui bloc din Pantelimon a fost nevoita sa stea fata-n fata cu cu violatorul recidivist, la sectia de politie. L-a recunoscut din prima pe individul care a atacat-o si le-a povestit politistilor intreaga scena.

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- Fiica unui cuplu originar din Soroca are o „jucarie” deosebita, creata chiar de tatal ei. Panoul pentru joaca care include zeci de obiecte curioase pentru Fetița de doar 11 luni, i-a captat imediat atenția, iar de atunci, zilnic iși pentrece timpul util și interesant, informeaza Observatorul de Nord.…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- O fetița de nici 10 ani a fost obligata de mama ei sa cerșeasca, la -10 grade, in fața unui magazin din Vaslui, pentru a-i induioșa pe clienții care iși faceau cumparaturile. Un elev a observat-o și i-a facut o poza. Pentru ca i-a fost mila de ea, adolescentul a sunat la poliție și a […] The post O…

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- P!nk a crescut un copil cu standarde inalte, ce alege sa ajute comunitatea ori de cate ori are ocazia. La doar 6 ani, fetița cantareței face deja fapte de caritate impreuna cu cea mai buna prietena. Ele vand bomboane in backstage la concertele lui P!nk, iar banii stranși ii vor dona pentru Haiti. Willz…

- Harper Foy se confrunta cu o boala grava, denumita ihtioza fetala sau ihtioza arlechin, care ii face pielea sa creasca de zece ori mai repede fața de cum ar fi normal. In momentul in care s-a nascut, fetița avea un aspect care i-a șocat pe medici și pe parinți. “E un miracol ca e vie. […] The post O…

- Invitata la „Interviurile Libertatea” Vica Blochina ne-a povestit atat despre experiența ei din Asia, despre proiectele care sunt in derulare, dar și despre viața personala. Vica Blochina ne-a marturisit ca iși mai dorește o fetița, chiar daca știe ca fiul ei nu este prea incantat. Chiar daca fiul ei…

- O fetita si-a pierdut viata iar parintii ei au ajuns in stare grava la spital dupa o ciocnire frontala intre doua autoturisme pe drumul dintre Lugoj si Buzias. Lugoj Info.ro scrie ca din primele cercetari efectuate de catre politisti se pare ca soferul unui autoturism care venea dinspre Lugoj a patruns…

- Fetița din Iași bolnava de cancer a murit. Bianca Petronela Nedelcu, fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, județul Iași, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze, a murit. Fata fusese diagnosticata, inca de la varsta de doi ani, cu nefroblastom…

- Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. The post A murit fetița din Iași ai carei parinți au refuzat sa o trateze de cancer appeared first on Renasterea banateana .

- Fetita de noua ani din localitatea ieseana Raducaneni, ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze desi era bolnava de cancer in stadiu avansat, a murit. Starea ei s-a agravat in ultimele saptamani si nu a mai putut fi salvata. Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala sI Protectia…

- Petronela, fetita de 9 ani ai carei parinti au fost obligati de instanta sa accepte tratamentul pentru cancer, a murit, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.

- Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit.Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie nefavorabila, forma…

- O fetita de 9 ani, eleva la Scoala „Sfantul Nicolae" din Targu Jiu, este suspecta de scarlatina. Directia de Sanatate Publica Gorj a luat masuri pentru a preveni aparitia unui focar in scoala. Fetita, eleva in cla...

- Roxana Isac, fetita despre care in luna iulie a anului trecut „Ziarul de Iasi" relata ca are nevoie de un transplant de celule stem care se poate face doar in Italia si care ar ajuta-o sa duca o viata normala, a trecut in cursul zilei de sambata prin operatia de transplant. „Trebuia sa intram inainte…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Adelina Pestritu a facut in urma cu putin timp marele anunt. Adelina Pestritu este insarcinata. In acest sens, nu am mai avut rabdare si ne-am jucat putin cu pozele, acolo unde ne-am putut forma o parere despre cum ar putea arata copilul Adelinei Pestritu cu Virgil Steblea. In mod evident, copilul ar…

- Testele sunt facute in general pentru a-ți testa atat inteligența, cat și atenția. Noi iti propunem azi un test care iti va pune mintea la contributie, dar trebuie sa citesti atent enunturile de mai jos pentru a gasi repede rezolvarea.

- O familie din Thailanda este anchetata de Poliție, dupa ce mai mulți internauți au reclamat-o autoritaților. Totul a inceput de la o postare a mamei care a distribuit o fotografie pe facebook cu fiica ei.

- O femeie din judetul Vaslui a fost condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata pentru violenta in familie. In perioada in care ar fi avut in ingrijire un copil incredintat de Protectia Copilului, vasluianca ar fi obisnuit sa il bata.

- Și fetița cadea obosita, seara, suparata in fiecare zi, ca i se termina libertatea și ca in curand incep grijile invațatului… Cu toții vedeau asta și o admirau, pentru ca fetița nu refuza, nu intoarcea vorba, nu se plangea, deși era mai mica decat baieții și ii era greu.

- Atunci cand au constatat ca starea copilului este grava si ca are nevoie de tratament de specialitate, membrii echipajului l-au redirectionat catre Spitalul de Copii din Iasi. „Copilul avea o disfunctie respiratorie, s-a facut radiografie toracica si a ramas internat. Pe perioada spitalizarii exista…

- Keo si Misty sunt in al noualea cer de cand au devenit parinti. Iubita cantaretului a nascut la finalul anului trecut, desi era programata sa nasca la inceputul acestui an, insa acest lucru nu a facut decat sa-i faca si mai fericiti pe cei doi artisti.

- Keo și iubita sa, Misty, Alexandra Pave pe numele real, au devenit parinți pentru prima data. Artista a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Povestea lor de dragoste a fost mereu invaluita in mister, iar sarcina a fost ținuta ascunsa pana tarziu, cei doi artiști preferand sa-și pastreze relația…

- Calendar Creștin Ortodox 15 ianuarie. Sfantul Cuvios Pavel Tebeul este pomenit in Biserica Ortodoxa la 15 ianuarie. De asemenea, astazi este pomenit Sfantul Ioan Colibașul. Ortodoxe Sf. Cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul Greco-catolice Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibasul. Romano-catolice…

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- Cristina Manea, mamica de numai 23 de ani, s-a stins dupa ce a pierdut lupta cu boala, intr-o clinica din Turcia. Tanara a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer la cateva ore dupa ce a adus pe lume o fetița.

- Protectia Copilului a detaliat intr-un comunicat de presa situatia minorei Bianca Nedelcu, fetita diagnosticata cu cancer renal careia parintii i-au refuzat continuarea tratamentului de chimioterapie.

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Fetița bolnava de cancer din Raducaneni, judetul Iasi, ai carei parinți au refuzat, in repetate randuri intervențiile chirurgicale va primi ingrijiri paliative la domiciliu, a hotarat Direcția pentru Protecția Copilului. Asistenții sociali spun ca ingrijirile la domiciliu și asistența psihologica sunt…

- Bianca Dragusanu incearca sa-si indeplineasca cu brio atat indatoririle de mama, de iubita, cat si cele profesionale, insa acest lucru ii atrage critici aspre din partea celorlalte mamici. Iubita lui Victor Slav a dezvaluit un episod nu tocmai placut pe care l-a trait cand a mers cu Sofia in parc, la…

- Prima fetița nascuta in 2018, in capitala Italiei, are parinți moldoveni. Conaționala noastra a adus pe lume o micuța pe nume Bianca. Copilul celor doi moldoveni a venit pe lume la spitalul Sant’Eugenia, din Roma. Micuța a cintarit la naștere 3,300 kg. {{262927}}A doua zi, primarul capitalei, Virginia…