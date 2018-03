Stiri pe aceeasi tema

- O fetita bolnava a fost tratata la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova printre soareci, insa conducerea unitatii spitalicesti a negat intamplarea, dar a precizat ca in trecut au avut probleme cu rozatoarele.

- Imagini de groaza intr-un spital din Craiova! Un soarece a fost filmat chiar in salonul unui copil. Cel mic era internat in Sectia de Pediatrie de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din oras.

- Șase persoane sunt internate in momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” cu simptome... The post Șase persoane la spital, din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Gripa nu se da dusa din județul Timiș. Apar noi cazuri, in ultimele zile, care necesita internare. Doi bebeluși sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara cu aceasta afecțiune.

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- Doi parinti cu un copil muscat de cainii maidanezi au cautat singuri, prin doua judete, vaccinul antirabic. Familia a fost plimbata prin trei spitale si a strabatut 140 de kilometri, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca serul pe cont propriu, intr-o farmacie. Potrivit libertatea.ro, Spitalul…

- O fetita de cinci ani din comuna galateana Schela a ajuns la Spitalul de Copii Sf. Ioan din Galati in coma alcolica, dupa ce a baut acasa vin dintr o sticla de suc, informeaza Agerpres.ro. Copila a fost gasita in casa, luni seara, de mama ei care a sunat la 112, la fata locului sosind un echipaj al…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absența vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sanatații. Sesizarea din oficiu este urmarea informațiilor difuzate…

- O fetita de cinci ani din comuna galateana Schela a ajuns la Spitalul de Copii Sf. Ioan din Galati in coma alcolica, dupa ce a baut acasa vin dintr-o sticla de suc. Copila a fost gasita...

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Bebelușul de 10 luni din Bacau, care a fost diagnosticat cu rujeola și transportat de urgența de la SJU Bacau la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi a decedat in noaptea de joi spre vineri. Copilul a fost adus marți la Terapia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit salvamontistilor, fetita de 10 ani din Bucuresti a mers la schi impreuna cu tatal si fratele sau. In timp ce schia, fata a fost lovita de un tanar care se dadea cu snowboard. "Am fost solicitati sa intervenim in cazul unei fetite in care a intrat, pe partie, un turist care se dadea…

- UPDATE,ora 10:45 – Fetita de 10 luni, bolnava de rujeola, care a fost internata, aseara, in stare grava la Spitalul de Urgenta Bacau, a fost transferata, astazi dimineata, cu un elicopter SMURD la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Medicii sunt rezervati in legatura cu sansele ei de supravietuire.…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela, scrie publika.md. In prezent fetița de doar trei saptamani a Anastasiei Cecati este internata la Spitalul…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal dupa ce o copila de 12 ani, insarcinata, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Ramnicu Valcea. Fetita a fost supusa unei operatii de cezariana de urgenta, fatul fiind deja mort.

- Fetita de noua ani din localitatea ieseana Raducaneni, ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze desi era bolnava de cancer in stadiu avansat, a murit. Starea ei s-a agravat in ultimele saptamani si nu a mai putut fi salvata. Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala sI Protectia…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 8 ani. Cazul ei a fost prezentat la „Acces direct”. Mara Banica s-a implicat personal pentru ca Petronela sa fie operata. Din nefericire, micuta s-a stins din viata. „Ea e Petronela,…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt in situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care sa construim…

- Frigul face in continuare victime in judetul Galati. Numarul persoanelor diagnosticate a avea gripa sezoniera a ajuns la 9. "Ultimele doua persoane comfirmate a avea gripa sunt doua femei, ambele nevaccinate, ambele internate la Spitalul de Boli Infectioase. Este vorba despre o femeie in varsta de 67…

- Ultimul caz de deces care a fost confirmat a fost cel al unui barbat de 62 de ani care s-a stins din viata saptamana trecuta, insa abia zilele trecute a fost confirmata si prezenta virusului gripal, la necropsia efectuata fiind prelevate probe care au fost analizate, in urma acestora stabilindu-se ca…

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 referindu-se la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara ca a cerut o ... The post Pintea despre Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara: Sper ca in aceste condiții pacienții nu vor mai fi internați acolo appeared first…

- Amenzi la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, dupa ce imaginile cu saloanele mizere in care erau internați pacienți au aparut in presa. Direcția de Sanatate Publica a facut controale și a gasit și vinovați pentru situația de acolo.

- Directia de Sanatate Publica Timis a demarat un control la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce in spatiul public au aparut imagini din saloane cu pereti scorojiti, mobilier ruginit si cersafuri in ferestre. Rezultatele verificarilor vor fi transmise Ministerului Sanatatii....

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.

- La sfarsitul anului 2016, Anton Balmus, un barbat de 47 de ani, si-a lovit concubina cu un cutit in zona umarului drept, iar aceasta a murit cateva ore mai tarziu la spitalul din Targu Bujor din cauza hemoragiei. Ancheta politistilor a scos la iveala un alt lucru tulburator. Copilul de 8 ani…

- Nicoleta, o fetita de 14 ani din Craiova aflata in grija statului, a adus pe lume anul trecut un baietel. In 2016, fata a facut si o intrerupere de sarcina. Conducerea Directiei pentru Protectia Copilului Dolj a tinut ascuns acest caz si a facut plangere la Politie dupa ce minora a nascut.

- David Craciun, in varsta de 10 ani, din orasul Calafat, a fost muscat de maidanezi, iar din cauza leziunilor suferite a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova. Copilul a fost plimbat prin trei spitale pentru ca niciunul nu avea vaccin antirabic.

- DESTIN CUMPLIT ! TRAGIC… O tanara din localitatea Poganesti, a murit, ieri dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, in urma unei infectii puternice. Georgiana Bianca Cimpoi avea 27 ani si era insarcinata in cinci luni cu proaspatul ei sot, Alexandru, din Roman. De abia astepta sa-si tina…

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Vesti noi despre Petronela, fetita de 8 ani din Iasi, bolnava de cancer intr-un stadiu foarte grav. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au decis ca fata sa fie ascultata de acum inainte in toate deciziile care o privesc.

- O fetita de 7 ani a fost internata, in stare grava, la Spitalul de Copii din Galati, dupa ce a fost batuta de tatal ei cu o coada de topor. Tatal copilei, un barbat de 42 de ani, a fost arestat preventiv si risca intre 5 si 12 ani de inchisoare.

- O copila de 7 ani, din judetul Galati, a fost batuta cu bestialitate de catre tatal sau, care a lovit-o in mod repetat cu o coada de topor in abdomen. Fata a ajuns in stare extrem de grava la spital, unde medicii au fost nevoiti sa-i scoata splina, astfel ca fata va ramane internata circa 50 de zile.…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Mai multi ieseni de la o ferma din localitatea Gorban au ajuns ieri la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi dupa ce in urma cu mai multe zile au sacrificat o vaca infectata cu rabie. Medicii infectionisti spun ca, in total, ar fi vorba despre 25 de persoane, muncitori la ferma respectiva,…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan. Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal, scrie gds.ro. La fata locului au intervenit Sectia Segarcea cu un echipaj de descarcerare SMURD si doua ambulante…

- Anul acesta, la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" au fost tratate 63 de cazuri de infectii asociate ingrijirilor medicale, dintre care aproape jumatate, mai exact 40-, au fost infectii cu Clostridium difficile. In primele sase luni au fost inregistrate 29 de cazuri de infectii asociate actului…

- Jandarmeria Romana face apel la oameni sa doneze sange pentru fetita unui jandarm care a murit in accidentul produs sambata in localitatea brașoveana Harman. ”Fetița colegului nostru, sublocotenent Cioanca Florin, decedat ieri intr-un grav accident rutier produs in localitatea Harman, are nevoie urgenta…