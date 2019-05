Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari a prezentat miercuri un model hibrid de automobil de lux, 4WD SF90 Stradale, care poate circula in liniste pe strazile oraselor datorita energiei electrice si sa atinga o viteza maxima de 340 de kilometri pe ora.

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, valabila, miercuri, in cincisprezece judete. In zonele joase, vantul va sufla cu 55 - 70 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi o suta de kilometri la ora, spulberand zapada.