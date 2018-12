Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni, 3 decembrie, s-a dovedit a fi una fatidica pentru o femeie din Aradul Nou. Aradeanca era cunoscuta ca avand probleme cardiace, dar nimeni nu se aștepta ca acesteia sa i se faca rau și sa cada rapusa de infarct in mijlocul drumului. „Este vorba de o femeie care locuia in zona garii Aradul…

- O mașina a poliției locale din Cluj a ramas fara curent in mijlocul strazii, iar un taximetrist a ajutat agenții sa porneasca. Imaginea a devenit virala pe Facebook, clujenii declarandu-se mandri de fapta buna a taximetristului, cu atat mai mult cu cat conducatorii mașinilor de taxi sunt principalii…

- Soferii care circula pe strazile din Lugoj trebuie sa fie din ce in ce mai atenti. Cu o infrastructura care lasa de dorit, orasul este unul plin de pericole. Daca in urma cu cateva luni cativa soferi s-au trezit ca s-a surpat asfaltul sub greutatea masinilor, vineri o femeie a tras o sperietura zdravana…

- Soferii de camioane asteapta, vineri dimineata, la vama Nadlac II, din judetul Arad, trei ore pentru a trece granita in Ungaria, dupa ce joi, traficul a fost restrictionat pe teritoriul Ungariei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Caini vagabonzi, gunoaie și fecale, toate pe strada 11 Iunie din Alba Iulia. Indignarea locuitorilor din zona referitoare la nesimțirea celor ce arunca gunoiul pe marginea strazii atinge cote maxime. ”Pur si simplu a descarcat mașina in mijlocul drumului”, ne-a declarat cititorul care a trimis pozele…

- Angajatii Intreprinderii "Exdrupo" au inceput noaptea trecuta lucrarile de reparatie a strazii Ialoveni din orașul Durlești.In jur de 20 de muncitori s-au apucat de frezat asfaltul pentru a aplica altul nou:"Incarc mașina, o duc, o descarc și gata.

- Soferii de camioane care doresc sa treaca granita in Ungaria, prin vama Nadlac II, din judetul Arad, sunt nevoiti sa astepte, luni, patru ore pentru a li se verifica documentele. Aglomeratie este si la celelalte puncte de trecere a frontierei din vestul tarii.