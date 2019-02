Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom vrea sa isi majoreze cota pe piata de gaze naturale din Europa, dupa ce in 2018 exporturile sale au atins un nivel record, un director de la Gazprom precizand ca gigantul rus se asteapta la un declin al productiei de gaze a Europei combinat cu o crestere a cererii, informeaza Reuters.…

- Recidivistul care a batut crunt un batran de 75 de ani in scara unui bloc din Galati este de negasit. Au trecut cinci zile de la evenimentul nefericit. Acesta a furat 500 de euro si un telefon mobil.

- Un porc a murit iar un altul a fost eutanasiat miercuri intr-o gospodarie din satul Focsanei, comuna Vadu Pasii, autoritatile sanitar-veterinare declarand suspiciune de pesta porcina africana.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a zguduit Siclia, in urma erupției vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din Europa. Zeci de locuințe au fost afectate din cauza seismului, iar cel puțin treizeci...

- Fenomen misterios in Siberia, unde un obiect din spatiu a schimbat relieful. Obiectul venit din spatiu s-a prabusit pe malul raului Bureia, intr-o regiune aproape complet nelocuita. Autoritatile...

- Dupa 23 august 1944, cand armata romana nu a mai opus rezistența trupelor sovietice, acestea au trecut la decimarea ostașilor noștri. Conform istoricilor, 10.000 de suflete și-au pierdut viața in Masacrul de la Balți, unde romanii au fost impușcați și lichidați mișelește, apoi ingropați sumar. Katyn-ul…

- Primaria Zalau va sprijini și in acest an proiectul pus la punct in urma cu un an de cațiva consilieri locali UDMR, “Cuierul Social”. Astfel, incepand de luni, in vecinatatea Halei Agroalimentare din Piața Centrala va fi amplasat din nou un cuier de dimensiuni mai mari, in care cetațenii cu suflet…

- Este a sasea zi de cand la Rusanesti medicii veterinari actioneaza pentru sacrificarea porcilor, in urma confirmarii a trei focare de pesta porcina africana. Un cetatean transmite, zi de zi, pe Facebook.