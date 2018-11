Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat o adolescenta de 17 ani pe marcajul pietonal, continuandu-si apoi deplasarea ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.

- O femeie in varsta de 40 de ani si copilul ei de aproape 2 ani au fost spulberati pe trecerea de pietoni de langa Tribunalul Suceava. Vinovat de producerea accidentului este un tanar de 26 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La sosirea echipajelor medicale,…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Constanta, agent de politie, a fost ranita, miercuri, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Soferul nu a reusit sa opreasca in dreptul marcajului si a lovit-o pe tanara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie din Zlatna a ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, in aceasta dimineața, cu multiple fracturi, dupa ce a fost lovita puternic de un autoturism, pe trecerea de pietoni din dreptul fabricii IPEC, din Alba Iulia. Momentul producerii accidentului a fost surprins cu o camera de…

- Un copil de 13 ani a fost lovit azi (24 octombrie) dimineata pe trecerea de pietoni din fata Colegiului Tehnic „Traian Vuia” din Satu Mare (fostul Liceu IPA). Soferul a parasit locul accidentului, fara macar sa opreasca pentru a vedea starea copilului. Cei care au vazut accidentul si pot sa ofere informatii…

- O femeie ce traversa pe trecerea de pietoni strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia a fost lovita de un autoturism. Victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. O femeie de 59 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un automobil, in timp ce traversa strada Ștefan…

- O fetița de 10 ani a murit, marți, dupa ce a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un TIR, in timp ce copila traversa DN 1B, in localitatea Loloiasca, pe trecerea de pietoni, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, un TIR inmatriculat in Moldova, care circula din direcția…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc joi dimineața, în jurul orei 05.20, pe strada Corneliu Coposu, din Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, un barbat, în vârsta de 67 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism pe strada Corneliu…