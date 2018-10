Baiatul de 9 ani care si-a ucis bunica, plimbat prin mai multe scoli. De ce s-a ajuns in aceasta situatie

Situatie greu de imaginat in cazul baiatul de 9 ani care si a ucis bunica in primavara acestui an. Copilul a fost trimis la scoala, chiar in ziua urmatoare, potrivit surselor Realitatea TV.… [citeste mai departe]