- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost preluata de…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.15, au depistat un urmarit general in Piața Libertații. Pentru ca barbatul avea un comportament suspect, era agitat și cauta ceva pe jos și in coșurile de gunoi, agenții l-au legitimat. Cand au verificat,…

- Spectacolul schimbului de garda se va desfașura duminica, 18 august, de la ora 20, in Piața Unirii, cu plecare din Piața Libertații. In caz de timp nefavorabil, ploaie sau alte intemperii, spectacolul schimbului de garda se suspenda. De asemenea, traseul va putea varia ușor, in funcție de evenimentele…

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 48 de ani, banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul IPJ Timiș. „La data de 26 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 3 Timișoara, au identificat un barbat in…

- Mai mulți timișoreni care se aflau in Piața Libertații, situata in centrul orașului, au fost „gazați” de doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca cu substanțe pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa.Incidentul a avut loc in…

- Gaini crescute pe balcon in centrul Timișoarei. Situația amuzanta a fost surprinsa de un locuitor al orașului, care se plange ca nu poate dormi de zgomotul facut de pasari. Timișoreanul a fotografiat gainile in balconul vecinei sale, intr-un apartament din spatele Pieței Maraști, chiar in centrul orașului.…

- Polițiștii timișeni solicita sprijinul cetațenilor pentru identificarea unui barbat care este principalul suspect in cazul jefuirii unei case de schimb valutar din centrul Timișoarei. Va reamintim ca in 16 mai a.c., in jurul orelor 16.40, pe strada Craiului din Timișoara, un barbat a patruns in incinta…