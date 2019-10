Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Little, barbatul de 79 de ani care are deja doua condamnari pe viața pentru crima, a fost numit de Biroul Federal de Investigații (FBI) drept cel mai prolific criminal in serie din istoria țarii, dupa ce toate cele 93 de crime confesate de acesta au fost confirmate de anchetatori. Samuel…

- Politia austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane în statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, situata în vestul Austriei, a informat duminica politia regionala, potrivit Reuters, noteaza Mediafax.ro.

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat un submarin de mari dimensiuni, nou construit, a transmis marți agenția KCNA. Anunțul ar putea arata ca Phenianul continua dezvoltarea programului de dezvoltare de rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM), noteaza Reuters. Kim a inspectat…