- ROMANII AU TALENT 24 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: In aceasta seara PRO TV transmite LIVE prima semifinala a ediției #9SUPREM, Romanii au talent! 12 concurenți lupta pentru un loc in marea finala. Numai 5 dintre ei vor trece mai departe. Cei care vor lupta sa cucereasca publicul…

- In editia de vineri, 3 mai, a show-ului „Romanii au talent“ un tanar care a fost adoptat de o familie din Irlanda, dar care s-a intors in Romania dupa neintelegerile cu parintii adoptivi, a facut-o pe Andra sa retraiasca efectul de „piele de gaina“ cu vocea sa.

- A murit Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a cucerit o țara intreaga cu puterea și curajul ei. Apariția ei la ”Romanii au talent” a fost o lecție de viața pentru toți romanii. Emma Neagu a cerut sa-i fi amputat piciorul Emma Neagu a murit pe 7 aprilie la numai 15 ani, din cauza … Articolul A murit…

- Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a impresionat in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent“, a murit. Copila, care a oferit o adevarata lectie de viata in cadrul show-ului de la Pro TV, suferea de cancer osos.

- ROMANII AU TALENT 2019. Teo i-a uimit pe cei patru jurati cu un dans modern, aratand cat de flexibil este, si a reusit sa treaca in etapa urmatoare cu patru de "Da!". ROMANII AU TALENT 2019. "Asa dormeam si eu cand eram mic, in costum popular", a spus Mihai Petre, care a adaugat:…

- Theodor Focșaneanu, un puști de 12 ani, a reușit sa-i cucereasca pe cei patru jurați de la Romanii au talent, dar și publicul aflat in sala. Puștiul a dansat impecabil, dovedind ca are o flexibilitate ieșita din comun. "Acum ințeleg de ce sunt atat de multe fete in sala pentru tine. la urmatoarea…

- Alexandra Capitanescu, din Galați, are 15 ani și a reușit sa-i impresioneze pe jurații de la Romanii au talent cu vocea ei, dar și pe Smiley care i-a spus ca o vrea in echipa lui la Vocea Romaniei. Alexandra a interpretat o piesa de la Janis Joplin, iar jurații au fost incantați de calitațile ei volcale,…

- Claudia Vesa (21 de ani), care sufera de o boala grava, a impresionat pana la lacrimi publicul in cea de-a patra editie a emisiunii „Romanii au talent“ gratie vocii sale, dar si cu povestea de viata impresionanta.