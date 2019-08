Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta din Galati, filmata plina de sange in timp ce astepta ca cineva sa o ajute, are o poveste extrem de trista. In acest weekend fata ar fi fost violata si, in soc fiind, a ramas blocata pe strada, nestiind ce sa mai faca.

