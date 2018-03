Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 8 palestinieni au murit si alti 350 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s-au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente.

- Cel putin 8 palestinieni au murit si alti 350 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s-au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente. S-au inregistrat peste 350 de raniți.

- Sapte palestinieni au fost ucisi si peste 500 raniti vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, unde armata israeliana a deschis focul in timpul unei actiuni de protest, transmite agentiile internationale de presa.

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Zeci de mii de palestinieni participa vineri la "Marsul intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor palestinieni pe teritoriul israelian.Armata israeliana a mobilizat zeci de lunetisti pentru aceste proteste violente, iar ministrul israelian…

- Sapte protestatari palestinieni au fost impuscati mortal, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Mii de palestinieni s-au ciocnit cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze mai multe saptamani, informeaza realitatea.net. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au ...

- Cinci palestinieni au fost ucisi si alti 170 au fost raniti de tiruri ale militarilor israelieni in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri intre armata israeliana si manifestanti palestinieni la frontiera, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza AFP si dpa. Cel de-al cincilea palestinian ucis…

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…

- Sase membri ai fortelor de securitate turce au fost ucisi si alti sapte raniti intr-un atac intreprins de catre militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in apropiere de o baza militara din provincia Siirt (sud-est), au indicat vineri surse din domeniul securitatii, citate de agentia…

- Peste 50 de oameni au fost raniti si alti trei ai fost arestati in urma unor proteste violente izbucnite in Barcelona, dar si in alte orase din Catalonia, ca urmare a arestarii fostului lider catalan Carles Puigdemont, relateaza The Associated Press.

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Cel putin 27 de oameni au fost raniti în urma unei manifestatii care a degenerat în Barcelona. Mii de oameni au iesit pe strazi dupa ce justitia spaniola a emis mandate de arestare împotriva a cinci lideri separatisti.

- O explozie a vizat marti convoiul premierului Autoritatii Palestiniene (AP) Rami Hamdallah, in Fasia Gaza, soldata cu sapte raniti usor si care a aplicat o noua lovitura reconcilierii deja in dificultate intre formatiunile palestiniene rivale, relateaza AFP. Hamdallah si influentul sef al serviciilor…

- O bomba a explodat marti, in Fasia Gaza, in momentul trecerii convoiului premierului Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate palestiniene citate de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania electorala din Italia, au informat vineri surse judiciare, relateaza AFP. Trei politisti au fost raniti si doi…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Doi palestinieni au murit in urma unor atacuri lansate, duminica, in Fasia Gaza de catre Armata Israeliana, care a ripostat dupa ce patru soldati au fost raniti in urma unei explozii provocate de miscarea Hamas, informeaza site-ul postului France 24.

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Patru soldati israelieni au fost raniti sambata intr-o explozie la granita cu Fasia Gaza, potrivit armatei care a replicat deschizand focul asupra unui post de observare din enclava palestiniana, relateaza AFP preluat de agerpres. Este unul dintre cele mai serioase incidente de la granita dintre…

- Patru soldati israelieni au fost raniti sambata intr-o explozie la granita cu Fasia Gaza, potrivit armatei care a replicat deschizand focul asupra unui post de observare din enclava palestiniana, relateaza AFP. Este unul dintre cele mai serioase incidente de la granita dintre Israel si Fasia Gaza -…

- Saptamana trecuta, intre 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti in Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația. Un medic militar rus a declarat agenției ca, in ultima…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Treizeci si unu de soldati turci au fost ucisi si 143 au fost raniti de la inceputul ofensivei Ankarei in nord-vestul Siriei, a anuntat luni Statul Major al armatei turce, la doua zile dupa o zi extrem de sangeroasa, informeaza AFP. De la inceputul acestei operatiuni, denumita "Ramura de maslin",…

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat luni in Fasia Gaza fata de decizia americana de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, au constatat jurnalisti AFP. Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia Trump a…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Presedintele Yemenului a ordonat duminica tuturor unitatilor sale militare "sa inceteze imediat focul" dupa luptele sangeroase care au izbucnit cu fortele separatiste in Aden, mare oras din sudul acestei tari scena a unui indelungat razboi, informeaza AFP si Reuters. La ordinul presedintelui…

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Trei politisti au fost ucisi iar alti 14 au fost raniti, sambata, intr-un atac cu bomba comis asupra unui comisariat de politie din Barranquilla, oras portuar din nordul Columbiei, atac atribuit de autoritati traficantilor de droguri, relateaza AFP.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a adresat o Declarație catre Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. „În memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului, fiecare dintre noi avem obligații - sa nu uitam istoria noastra…

- Fortele de securitate afgane intervin duminica la hotelul de lux Intercontinental din Kabul, unde barbati inarmati au patruns, ucigand mai multe persoane, transmite BBC. Cel putin cinci civili au fost ucisi, iar alti sase au fost raniti. Atacatorii au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii…

- In razboiul din Yemen au fost raniti sau ucisi 5.000 de copii, iar alti 400.000 sunt subnutriti sever si risca sa moara, potrivit Unicer, citata de Guardian. De asemenea, intr-un raport publicat marti, Unicef afirma ca aproape 2 milioane de copii sunt in afara sistemului de invatamant.

- Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF) a publicat marti cifre edificatoare cu privire la consecintele razboiului din Yemen, sustinand ca mai mult de 5.000 de copii au fost ucisi sau raniti in violentele din aceasta tara si ca 1,8 milioane de copii sufera de…

- Carnagiu la Bagdad, unde cel putin 38 de oameni au fost ucisi si 105 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas. Exploziile s-au produs in apropierea unei piete extrem de aglomerate in fiecare dimineata.

- La nivel mondial, un fidel al lui Hristos din 12 a fost victima unei persecutii, in perioada noiembrie 2016 si sfarsitul lui octombrie 2017, potrivit unui raport al ONG-ului Open Gates. Potrivit Open Gates, cifra de 3000 de morti (din care doua treimi in Nigeria) reprezinta o ”crestere neta” a persecutiilor…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sâmbata în Siria în noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse în regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala

- Revolta violenta intr-o inchisoare din Brazilia. Noua detinuti au fost ucisi si 14 au fost raniti intr-un centru de detentie din apropierea capitalei Brasilia.Potrivit informatiilor aparute in presa, a fost vorba de o reglare de conturi intre membrii unor grupari rivale.

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…