VIDEO Fâșia Gaza: Biroul șefului Hamas a fost vizat de un atac al avioanelor israeliene Biroul șefului Hamas Ismail Haniyeh din Gaza a fost grav afectat luni în urma unui raid israelian, potrivit unor martorilor și unor surse din serviciile palestiniene de securitate, în atacul declanșat de Israel ca riposta la un tir de racheta care a ranit șapte persoane, scrie AFP.



Armata israeliana a confirmat ca a lovit biroul lui Haniyeh.



"Avioane de razboi israeliene au luat ca ținta biroul șefului Hamas, Ismail Haniyeh", în cartierul Rimal, a precizat armata, într-un comunicat.



#BREAKING: This is another video showing the exact… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lansat luni, la finalul dupa-amiezii, o serie de atacuri aeriene în Fâșia Gaza, ca represalii la tirul unei rachete, soldat cu șapte raniți în nordul Tel-Avivului, în cursul nopții, potrivit unor martori și armatei israeliene, scrie AFP.Elicoptere…

- Martori intervievati de aceasta agentie au auzit explozii in Gaza. Oficialitati din serviciile de securitate israeliene si presa Hamas afirma ca unul din obiectivele lovite de israelieni este o baza navala la vest de orasul Gaza, iar altul - o tabara de antrenament a Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- "O felicit pe prietena mea, premierul Romaniei Viorica Dancila pentru anuntul facut la AIPAC potrivit caruia va actiona pentru finalizarea procedurilor necesare pentru a deschide ambasada Romaniei la Ierusalim", a scris Netanyahu pe Twitter. Citeste si Klaus Iohannis, reactie la anuntul Viorica…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, informeaza duminica AFP. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive…

- Avioane israeliene au efectuat vineri noaptea o serie de lovituri vizand facilitati militare si posturi apartinand miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit informatiilor din media locala, citate sambata de dpa. Fortele de aparare ale Israelului au informat pe Tweeter ca avioanele…

- Two Romanian naval ships are taking part this week in sea maneuvers in the company of two Turkish naval ships in the Mavi Vatan 19, the largest joint drill conducted by the Turkish Navy in the Black Sea, the Sea of Marmara, Mediterranean Sea and Aegean Sea, according to a press statement released…

- Ministerul Apararii din Israel a anunțat ieri ca proiectul construcției unui gard de șase metri înalțime în jurul orașului Gaza a intrat în faza finala, informeaza Times of Israel. Bariera se va întinde pe 65 km în jurul enclavei și va fi construita…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…