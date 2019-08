Stiri pe aceeasi tema

- Fantanile din Piața Unirii, construite la sfarșitul anilor ’80, reprezinta unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume (1.4 km), cu o suprafața a apei de 16.200 m², unic prin modul de dispunere in centrul Capitalei. In 2018, companii de renume internațional, arhitecți, muzeografi, specialiști…

- Un crater s-a format marți pe strada Dezrobirii din București, la intersecția Gorjului, dupa ce s-a surpat asfaltul. O mașina a fost „inghițita” de crater, insa nimeni nu a fost ranit, iar la ora transmiterii știrii intervin muncitorii de la Apa Nova, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor…

- Trupa rock Metallica le multumeste, intr-un video postat pe contul oficial de Youtube, zecilor de mii de fani care au asistat la concertul de la Bucuresti. "Thank You, Bucharest!" este mesajul celor de la Metallica pentru romani. In videoclip sunt prezentate imagini din Bucuresti si de la concertul…

- Primaria Capitalei cere 10 de lei pe ora șoferilor care parcheaza in centrul Bucureștiului, astfel ca majoritatea spațiilor amenajate sunt pe jumatate goale. In schimb straduțele și trotuarele unde se parcheaza gratuit sunt ticsite de mașini. Iar daca spunem ca se parcheaza gratuit, nu inseamna ca este…

- Una dintre cele mai mari desfasurari de forte din faza operationala a programului de instruire Saber Guardian 19 a debutat azi, 3 iunie, in Cincu, la Centrul National de Instruire Intrunita cu ceremonia de deschidere a exercitiului Wind Spring 19.In urmatoarele trei saptamani, in facilitatile de instruire…