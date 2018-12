Testul DESTINULUI. Alege o carte şi află ce îţi este scris!

Acest test al destinului este simplu si te va uimi, cu siguranta! CARTEA 1 Te-ai satuarat de atata lume falsa care se misca in jurul tau si pretind multe lucruri de care nu sunt in stare sa le indeplineasca. Tu ai fost in totdeauna un om de cuvant si te-ai tinut de promisiuni,… [citeste mai departe]