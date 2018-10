Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec a oferit un amplu interviu pentru Gazeta Sporturilor in care a povestit intamplarile de la FCSB. Are și regrete din perioada petrecuta in tricoul roș-albastru, cel mai mare fiind legat de faptul ca nu l-a ascultat pe Nicolae Dica atunci cand i s-a sugerat sa faca o pauza din cauza accidentarii. …

- Din punct de vedere fizic, cele 14 paturi vor ramane in cadrul aceleiasi clinici, modificarea urmand sa fie facuta doar la nivelul finantarii. Pentru aceasta modificare de structura a spitalului, unitatea medicala a depus un memoriu prin care a solicitat aceasta modificare. „Problema era ca noi la Terapie…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, si formatiunea de extrema dreapta Adunarea Nationala (fostul Front National) condusa de Marine Le Pen sunt practic la egalitate in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare din mai 2019,

- Intr-un interviu acordat postului public de radio, Elzbieta Rafalska a spus ca proiectul de buget pentru 2019, adoptat saptamana aceasta de guvernul polonez, asigura finantarea necesara pentru o serie de proiecte cheie in domeniul asistentei sociale, inclusiv pentru pensiile platite femeilor care…

- Dupa ce in etapa precedenta au pierdut meciul cu Dinamo, cei de la Viitorul au castigat disputa de pe teren propriu cu Gaz Metan Medias, scor 2-0, in etapa a 5-a a Ligii 1 Betano. Unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti pe care Gica Hagi ii are in echipa, Denis Dragus, a...

- Specialistul susține ca permisivitatea cu care sunt crescuți micuții, pe termen lung, ii transforma in niște mici monștri lipsiți de empatie, cu șanse mari de a eșua in viața și cu tendințe sinucigașe.

- Noul Proiect al Legii Pensiilor aflat, inca de saptamana trecuta, in dezbatere publica. prevede ca mamele care au crescut cel puțin trei copii, pana cand acestia au implinit varsta de 16 ani, sa se poata pensiona cu sase ani mai devreme. O schimbare importanta care apare in noul proiect al Legii Pensiilor…

- Pensiile din sistemul public din tara noastra se vor stabili, incepand cu 2021, pe baza unei noi legi. Proiectul acesteia a fost publicat in dezbatere publica si introduce noutati precum recalcularea pensiilor, includerea studiilor ...