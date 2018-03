Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali și-a scos oile la plimbare și a blocat traficul in Pipera. Imagini uluitoare cu patronul de la FCSB. Gigi Becali a fost cioban și nu și-a ascuns niciodata slabiciunea pentru oi. Patronul de la FCSB nu și-a pierdut abilitațile de a dirija turma. Cu o matura in mana, Gigi becali n-a ezitat…

- FCSB are meci cu Poli Iași, duminica de la ora 20:45, dar patronul echipei nu este cu gandul inca duelul cu echipa lui Flavius Stoican. Astazi, in jurul pranzului, Gigi Becali cu oile pe strada, in fața vilei sale din Pipera. Patronul FCSB a ieșit pe strada, cu o matura in mana, pentru a dirija turma…

- La iesirea din Suceava, insa, un TIR si patru autoturisme s-au ciocnit si au blocat soseaua in dreptul localitatii Patrauti. Autotrenul a iesit pe jumatate de pe sosea, in timp ce remorca s-a oprit de-a curmezisul drumului.

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei.

- Un autoturism in care se afla trei persoane este blocat pe DJ 221A, intre localitatile Viziru si Bordei Verde, actionandu-se pentru scoaterea masinii din zapada, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform Agerpres.Traficul rutier…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri dimineata, pe DJ 21 Baraganu-Tandarei, din cauza depunerilor de zapada, dupa ce pe DJ211 B Baraganu - Victoria - Mihai Bravu circulatia rutiera a fost inchisa incepand cu ora 8:30, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform…

- Spre deosebire de Denis Alibec, cel care a dezamagit cumplit in acest sezon, Constantin Budescu si-a facut treaba, iar Gigi Becali vrea sa-l rasplateasca pe masura. Latifundiarul din Pipera i-a propus lui „Sarmaluta” un salariu lunar in valoare de 30.000 de euro, plus dublarea sumei pe care o incaseaza…

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- ”Perla” fotbalului romanesc face senzație in cantonamentul reprezentativei U19 a Romaniei. Olimpiu Moruțan s-a intrecut in trik-uri cu o sticla de apa impreuna cu colegii lui,Vlad Dragomir și Marco Dulca. Citește și: MORUȚAN VREA SA DUCA NAȚIONALA UNDER 19 LA EUROPEANUL DIN FINLANDA: „ABORDAM CU…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Luis Lazurus iși face televiziune. Și va intra inclusiv in politica. Cel puțin asta i-a prezis Florentina Ion. Sambara seara a dat o mega-petrecere, cu ocazia zilei de naștere, in Pipera, la Simfonia Ballrooom. Aproximativ 200 de persoane au luat parte la eveniment: vedete, politicieni, oameni de afaceri…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este blocat in urma deraierii, joi seara, a unui tren incarcat cu cherestea, in zona statiei CFR Dealul Stefanitei, potrivit unui comunicat de presa postat vineri pe site-ul Companiei Nationale de Cai Ferate. Pentru trenurile de calatori…

- Soluția lui Gigi Becali pentru a-l liniști pe Dan Petrescu la derby-ul CFR Cluj – FCSB, programat duminica, de la ora 20:45, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Finanțatorul FCSB este convins ca antrenorul liderului le va da indicații jucatorilor, chiar daca este suspendat și va urmari…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Ploaia continua sa provoace probleme serioase in Arges. Probleme sunt si la Bradu, acolo unde pe DJ659 in dreptul postului de Politie din localitate, traficul este blocat din pricina unui helesteu ce s-a revarsat si a acoperit tot drumul. Traficul a fost deviat pe o ruta ocolitoare. …

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, informeaza News.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin, un grav accident rutier a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa. "Un TIR a patruns pe contrasens, neadaptand…

- Gigi Becali, atac la Razvan Burleanu: ”Ii arat eu! O sa-l coste postul! Sa iși ia ghiozdanul și sa plece!”. Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a atact pe prședintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dupa ce acesta nu a dorit ca partida din sferturile Cupei Romaniei, FC Hermannstadt – FCSB sa…

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- FCSB a fost invinsa de Lazio in returul 16-imilor Ligii Europa, scor 5-1, iar la finalul meciului, finantatorul echipei, Gigi Becali, a declarat ca se gandeste din ce in ce mai serios daca este cazul sa mai investeasca sau nu in club. Latifundiarul a fost atat de marcat de rezultatul partidei incat…

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Nicu Grameni este lautarul preferat al lui Gigi Becali, dar nu se sfiește sa scandeze trivialitați impotriva FCSB-ului, club pe care il patroneaza latifundiarul din Pipera. Crainicul de la partidele pe care Dinamo le disputa pe teren propriu i-a dedicat milionarului și o melodie, “Opa opa”, favorita…

- Latifundiarul din Pipera a luat tot ce era mai bun in Romania in ultimele trei sezoane, insa, mai intai, a pierdut lupta pentru titlu in fata Astrei, iar apoi in fata celor de la Viitorul. Iar acum, bucurestenii sunt in urma liderului CFR Cluj.

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in urma cu cateva luni, cand Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește…

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a marturisit, intr-o carte scrisa de el, cum și-a inceput afacerile, dar și cu ce suma. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca suma care i-a ajuns pe mana l-a șocat in acele timpuri.

- Traficul rutier este blocat pe DN 1F, in localitatea Chendremal, in urma unui accident rutier in care un pieton a fost ranit grav. Potrivit primelor informatii, barbatul a fost izbit in plin de un autoturism. Politistii au blocat traficul in zona pentru efectuarea cercetarilor la fata locului. Vom reveni…

- Malonga Parfait a devenit cunoscut gratie emisiunii “Fotbal la Maxx”, unde oamenii cu tangente in “sportul rege” erau ironizati de simpaticul prezentator african. Gigi Becali era una dintre victimele sale favorite, motiv pentru care latifundiarul din Pipera l-a batut pe moderator intr-o parcare pentru…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Avarie de proportii miercuri seara la Targu Jiu, dupa ce o conducta de alimentare cu apa s-a spart și a inundat unul dintre principalele bulevarde din oraș. Traficul rutier pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu a fost imediat blocat de politiști, &...

- Finanțatorul echipei FCSB a afirmat ca premierul Ungariei se implica in fotbalul romanesc și susține formația CFR Cluj in lupta pentru trofeul Ligii I. Latifundiarul din Pipera se teme ca Dinamo ar putea sa influențeze disputa pentru titlu, in favoarea ardelenilor

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- Gigi Becali face un anunț șoc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte…

- Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla…

- Florin Nița pleaca de la FCSB: ”Aducem portar in locul lui!”. Portarul titular al vicecampioanei Romaniei, Florin Nița, este pe picior de plecare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca-l da pe Nița pentru 2 milioane de euro. „S-ar putea sa plece Nita zilele astea, doua milioane de euro am cerut.…

- Florin Talpan, juristul CSA, i-a cerut in instanta patronului FCSB, Gigi Becali, suma de un milion de euro! Talpan il acuza pe Becali de calomnie. Instanta i-a dat dreptate, insa a decis ca Becali sa ii plateasca juristului CSA doar 3.000 de euro, spre nemultumirea lui Talpan. Ce l-a salvat pe Gigi…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22C la intrare in Medgidia. Din primele informatii un autoturism Logan a intrat intr un copac care apoi s a prabusit pe sosea. Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci traficul este blocat in zona. Sursa foto: RAJDP Constanta ...

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos.…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- In urma cu putin timp, un carambol rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Scoala Spectrum. Trei masini sunt implicate in eveniment: o Dacia Duster, un Audi si o ambulanta.Traficul in zona este blocat. ...

- Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Il iau peste un an!”. Gica Hagi vrea sa-l ”repatrieze” pe fiul sau, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, in Romania, la FC Viitorul. In acest moment, Ianis Hagi se antreneaza alaturi de FC Viitorul, in așteptarea rezolvarii situației sale contractuale. Gigi…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a conștientizat ca nu-l poate „smulge” pe capitanul Universitații Craiova, Alex Baluța, de la gruparea alb-albastra. Latifundiarul din Pipera a oferit omologilor din Banie suma 2,5 milioane de euro ca ultim preț pentru cedarea decarului, ...

- Traficul rutier pe DN7 a fost blocat ore bune ieri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care a fost implicata o autocisterna incarcata cu 22 de tone de GPL. Incidentul s-a petrecut chiar in centrul comunei Draganu. Vehiculul, condus de un barbat din Bihor, se deplasa spre Valcea. Pentru ca…

- Latifundiarul din Pipera a dat si detalii despre noua formatiune politica pe care vrea sa o infiinteze. Becali a spus ca vrea sa fie un partid nationalist ortodox. Cat despre membrii viitorului partid, Gigi Becali a spsu ca nu oricine poate sa faca parte din acesta, ci doar oamenii cu studii superioare. …