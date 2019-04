VIDEO FABULOS: Aghiotanţii lui Kim Jong-un lustruiesc din mers trenul cu care merge liderul suprem Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok la cateva ore dupa ce a trecut granita in Rusia, scrie news.ro. Dupa o scurta intarziere, timp care a fost intins un covor rosu in fata usii vagonului din care a iesit Kim, aceasta s-a deschis iar liderul nord-coreean a parasit trenul zambitor. Kim a fost intampinat cu o garda de onoare a trupelor rusesti in fata garii. Orchestra militara a cantat mai intai imnul national al Coreei de Nord si apoi pe cel al Rusiei. In timp ce trenul intra in gara, aghiotanții liderului nord-coreean alergau pe langa garnituri, lustruind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

