- Neversea 2018 se va desfasura in perioada 5-8 iulie, deocamdata organizatorii au in discutie 3 locatii posibile. Peste 200 de artisti vor canta timp de 4 zile pe cele 7 scene ce se vor amenaja.

- La finele anului trecut, Dorian Popa și mama lui au pornit in aventura vieții pe un teritoriu asiatic, la un concurs intre mai multe vedete. Dat fiind faptul ca formatul show-ului implica nu doar efort fizic, ci și probe destul de greu de digerat, la propriu, Dorian a avut grija sa-și protejeze mama…

- Dana Rogoz e noua vedeta cooptata in echipa reality-show-ului „Ma insoara mama!“ (PRO TV), prezentat de Cove. Dana va avea rolul de povestitor și va sublinia din exterior interacțiunile baieților cu pretendetele lor, dar și disensiunile care vor aparea de-a lungul show-ului intre mame și viitoarele…

- Realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, ii cere jurnalistului Catalin Tolontan, sa nu-l mai atace pe Andi Gusa, fiul lui Cozmin Gușa – patronul postului de știri și președintele Federației Romane de Judo. „Am asistat din intamplare cand Cozmin Gusa a vorbit cu Tolontan: i-a spus ca nu e corect sa…

- ULive Session a inceput in 2017 cu versiuni live ale unor hituri de la Alina Eremia, Lora, AMI, Dorian Popa, Liviu Teodorescu, Ligia, Giulia, Ioana Ignat, Peter Pop, iar anul acesta continua cu alte 15 momente muzicale – piese proprii, cover-uri si interpretari acustice, totul ambalat intr-un concept…

- Liderul autoproclamatei republici moldovenesti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune sa sustina actiunile Ambasadei Federatiei Ruse in vederea organizarii pe teritoriul transnistrean a scrutinului din 18 martie curent, cand cetatenii rusi…

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- ANTRENAMENTE… Sporting Juniorul Vaslui a bifat cea de-a doua saptamana de pregatire din anul 2018, juniorii Under 17 avand un program preponderent de reacomodare cu efortul. Antrenorii Cornel Cracea si Gabriel Craciun vor miza si in retur cam pe acelasi lot de jucatori, care va fi completat cu doua-trei…

- Pregatiri intense in Japonia, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord. Luni, Tokyo a activat sistemul guvernamental J alert pentru a simula lansarea de rachete spre oraș, cerand oamenilor sa"evacueze calm intr-o cladire sau in subteran", scrie RT. Aproximativ 350 de persoane s-au grabit sa caute…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Vineri, 12 ianuarie, la Sibiu, intalnire lucru majora in vederea organizarii Summit-ului UE din mai 2019. Mai exact, este vorba de o vizita de lucru la Sibiu, orașul in care se va desfașura acest eveniment la cel mai inalt nivel, la care vor participa Președinții statelor membre ale Uniunii Europene.…

- De la 1 februarie, autovehiculele parcate neregulamentar vor fi ridicate cu un utilaj si transportate in parcarea Urbis Serv. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si depozitare, plus sanctiunea pentru stationare neregulamentara.…

- Dorian Popa, unul dintre concurenti care a participat la fimarile emisiunii "Asia Express" a revenit in tara, alaturi de mama sa. Invitat in emisiunea "Star Matinal" acesta a recunoscut sincer ca i-a fost dor de casa, de tara, dar mai ales de iubita sa.

- La filmarile pentru Revelion de la postul de televiziune Antena 1, mulți artiști au fost surprinși in ipostaze inedite. Mulți artiști s-au impiedicat sau au alunecat pe scena, la filmarile pentru Revelionul Starurilor 2018. Anda Adam a uitat de treapta de la intrarea in scena, s-a impiedicat și a cazut…

- Primaria municipiului Ploiești invita ploieștenii, in noaptea dintre ani, sa petreaca Revelionul impreuna cu cei dragi, in centrul civic al orașului, la un concert special dedicat lor. Evenimentul va incepe la ora 22.00, pe scena amenajata pe esplanada din fața Palatului Culturii, urmand sa evolueze…

- O parte dintre noile autobuze ISUZU din Iasi sunt prevazute cu validatoare de bilete duale de ultima generatie. Aceste dispozitive permit atat utilizarea biletelor de hartie, cat si a cardurilor contactless. Validatoarele vor fi montate, treptat, pe toate cele 88 de autobuze achizitionate de catre Primaria…

- Se fac ultimele pregatiri pentru masa de Craciun! Cine n-a terminat sarmalele, carnatii sau caltabosi, azi are treaba. Totuși, dupa atata carne de porc, parca merge niste piftie de gaina.

- Mii de oameni au participat la taierea porcului in Maramures. Colindatorii imbracati in haine populare au facut o atmosfera de poveste. Colindatorii au primit mere si colaci. "Ne bucuram sa vedem atat de multi oameni, am avut zilele trecute peste o mie de colindatori in casa Consiliului…

- Surpriza lui Cove pentru Adela Popescu. Mai este o saptamana pana cand vine Craciunul, perioada anului in care toate dorințele se implinesc și miracolele devin realitate. Ce cadou mai frumos iși putea dori Adela Popescu decat sa il aiba pe Cove din nou alauri! Iata ca dorința ei a devenit realitate,…

- Regele Mihai va fi îngropat în jurul orei 19.00, astazi, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Argeș unde va avea loc o slujba scurta de înmormântare. UPDATE 9.50 : Monarhi din mai toate casele regale din Europa sunt prezenți la funeraliile regelui. Regele Juan Carlos…

- Complexul comercial Penny iși imbogațește portofoliul cu inca un magazin. Zoo Center, petshop reprezentativ pentru nișa sa, deschide inca un punct de lucru, ajungand astfel la o rețea de 11 magazine in toata țara. Chiar in aceste zile, angajații lucreaza [...] citește mai mult Post-ul PREGATIRI: Inca…

- PREGATIRI… Sase rugbysti barladeni au participat, zilele trecute, la ultimul cantonament din acest an al echipei nationale de rugby – Under 20. CSS Barlad a dat la lot nu mai putin de cinci sportivi, in vreme ce barladeanul Codrin Bercu este legitimat la CSM Bucuresti. Obiectivul acestui stagiu a fost…

- Dorian Popa lanseaza o piesa emotionanta dedicata persoanei care te asteapta mereu cu bratele deschise – mama. Personajul principal din videoclip este chiar mama lui, Luminita Popa. Cu emotie in glas, Dorian vorbeste in piesa “Buna, mama” despre miile de motive pentru care mama ramane cea mai importanta…

- Voq.ro Dorian Popa lanseaza piesa „Buna, mama” Dorian Popa lanseaza o piesa emotionanta dedicata persoanei care te asteapta mereu cu bratele deschise – mama. Personajul principal din videoclip este chiar mama lui, Luminita Popa.Cu emotie in glas, Dorian vorbeste in piesa “Buna, mama” despre miile de…

- Hans Klemm a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca la dezbaterea „Preparing for the 21st century threats” („Pregatiri pentru amenintarile secolului al XXI-lea”) organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB), ca Rusia cauta influenta asupra opiniei publice, si deseori,…

- Incepand din luna octombrie, Primaria Municipiului Turda a organizat intalniri saptamanale cu personalitați din viața social-culturala a Turzii, artisti, scriitori, oameni de literatura, profesori universitari si reprezentanți ai instituțiilor turdene: Read More...

- De 1 decembrie vor avea loc la Botosani manifestari dedicate Marii Uniri. In principal evenimentele vor avea loc in Centrul Istoric al orasului. Pe langa depunerile de coroane la monumentul eroilor si mult asteptata defilare militara, oamenii prezenti la eveniment vor fi omeniti cu portii de fasole…

- Municipalitatea ieseana va oferi peste 5.000 de portii de fasole cu carnati, precum si ceai si vin persoanelor care vor veni vineri dimineata in fata Palatului Culturii pentru a sarbatori Ziua Nationala. Pentru prepararea celor 5.000 de portii de fasole, bucataresele de la Cantina de Ajutor…

- Misiunea NASA catre planeta Marte din anul 2020 urmeaza sa fie realizata cu un vehicul rover imbunatațit, fara personal uman, ce va avea ca scop cautarea de urme ale unor forme de viața microbiene stravechi pe suprafața Planetei Roșii nelocuita

- Virgil Ianțu a imbatranit cu 20 de ani. Totul de dragul unui rol pe care il interpreteaza. Celebrul prezentator tv Virgil Iantu, care de curand a marturisit de ce nu s-a casatorit niciodata , s-a transformat total la indicatiile regizorului Iura Luncasu si a renuntat aproape complet la podoaba capilara,…

- Oficialii Federatiei Romane de Box au venit joi, 23 noiembrie, la Targu Jiu, pentru a discuta despre Campionatul European de Box Under 22 din luna martie a anului viitor. Cu acest prilej, reprezentantii federatiei au primit garantii...

- Mihai Bendeac este unul dintre cei mai excentrici artiști de la noi din țara. Deși, recent a recunoscut ca sufera de depresie, iși dorește sa fie din nou fericit. Acesta și a ales un model care ii inspira o energie pozitiva, și acesta este Dorian Popa, noteaza click.ro. „M-am uitat cam o ora jumatate…

- Președintele Klaus Iohannis a mers cu trenul la Ploiești, unde miercuri dupa-amiaza participa la dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești”, organizata la Universitatea din acest oraș. Iar compania feroviara pe care a ales-o a fost chiar cea publica,…

- Cele sapte cupluri de vedete care au inceput aventura vietii lor filmeaza in aceste momente show-ul care va incepe pe Antena 1 din primavara anului 2018, Asia Espress. Aflati pe teritoriu asiatic, cei care se intrec intr-o cursa a imprevizibilului si rezistentei se confrunta cu diferente culturale ce…

- Filmarile pentru Asia Express, cel mai tare show de aventura pe care Antena 1 il pregatește pentru primavara anului 2018 sunt pe punctul de a incepe. Vedetele și echipa de producție au ajuns deja la Hanoi, in Vietnam, țara din care se va da startul cursei.

- Pe langa faptul ca sunt mama si fiu, sunt si cei mai buni prieteni. Dorian si Luminita Popa si-au facut bagajele si au pornit in provocarea vietii lor. Inainte sa urce in avion, cei doi ne-au dezavluit de ce se tem cel mai tare.

- Serena Williams si logodnicul sau, Alexis Ohanian, fondatorul Reddit, si-au unit destinele. Nunta a fost una de lux, asa cum era de asteptat. Cei doi au avut doar invitati de seama, iar intregul eveniment a fost un succes total.

- Black Friday este cea mai importanta zi a anului pentru sectorul de e-commerce. În 2017, sunt așteptate vânzari și mai mari fața de anii anteriori. Conform unui studiu realizat de RTB House, Black Friday se afla pe un trend ascendent cu fiecare nou an. Anul acesta, 17 noiembrie…

- Consiliul Judetean Buzau se pregateste intens pentru Ziua Nationala. Cateva mii de portii de fasole vor fi pregatite pentru buzoienii care se vor afla pe 1 decembrie in Parcul Crang, alaturi de artistii Centrului de Cultura si Arta. Meniul de sarbatoare va mai contine desert si vin fiert.

- Pretul de un milion de dolari pentru un automobil poate speria majoritatea soferilor. Cei care isi permit sa de atatia bani pentru o masina un autoturism din aur pretul poate fi convenabil. O astfel de masina poate fi admirata la salonul auto din Dubai.

- Cele doua echipe de handbal masculin juniori III de la LPS Vaslui se pregatesc de primul turneu de sala, programat in perioada 23-26 noiembrie. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui are doua echipe angrenate in Campionatul Național de handbal masculin juniori III. Prima ocupa locul 5 dupa șapte etape,…

- Gina Pistol prezinta „Asia Express” la Antena 1, show ce se va difuza in primavara anului viitor. 7 cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-si depasi limitele si de a castiga marele premiu de 30.000 de Euro. „Pentru mine, Asia Express inseamna un vis implinit.…

- Industria auto are o istorie de peste un secol in Romania. Inginerii Justin Capra si Aurel Persu au fost marii inovatori ai epocii lor insa si alti fabricanti de masini au ramas celebrii pentru prototipurile lor.

- Echipa nationala de rugby a Republicii Moldova va debuta sambata in noua editie a Rugby Europe Trophy, fosta Cupa Europei pe Natiuni. "Tricolorii" vor intalni la Orhei reprezentativa Olandei.