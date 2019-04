VIDEO Explozie într-un bloc de locuințe ”ISU Cluj a fost anunțat la 22.17 despre producerea unei explozii intr-un apartament de patru camere, situat la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Fantanele din municipiul Cluj-Napoca. Se pare ca nu a fost o explozie puternica, avand in vedere faptul ca nu a fost sparte geamurile locuinței ci au fost doar crapate”, susțin reprezentanții ISU Cluj. Explozia a fost urmata de mai multe focare mici de incendiu și degajarea unui fum dens ce a inundat in totalitate apartamentul. Au fost cuprinse de flacari mai multe obiecte de mobilier, din doua camere ale apartamentului. Pompierii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

