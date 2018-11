Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi oameni și-au pierdut viețile, iar alți 24 au fost raniți in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din China. Fabrica este situata in provincia Jilin, in nordul Chinei. In urma exploziei urmata de incendiu, peste 40 de case au fost distruse parțial. Incidentul s-a petrecut…

- Cel putin 14 oameni au murit si zeci au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei. In teribilul accident au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de DPA și...

- Taifunul Mangkhut a ajuns duminica dupa-amiaza in sudul Chinei, dupa ce anterior a devastat nordul statului Filipine, provocand cel putin 49 de decese, cele mai multe din cauza alunecarilor de teren si inundatiilor, informeaza presa internationala.

- Cel putin noua persoane au murit, iar alte 43 au fost ranite, dupa ce un barbat a intrat cu masina intr-o piata aglomerata din Hengyang, sudul Chinei, au anuntat oficiali locali, conform...