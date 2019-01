Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a avut loc vineri noaptea la o conducta, in centrul Mexicului. Potrivit Reuters, 20 de oameni au murit și alți peste 50 au suferit rani grave. Explozia a avut loc la rafinaria Tula din statul mexican Hidalgo, situata la nord de Ciudad de Mexico. Imaginile de la fața locului arata…

- Kevin Hart a declarat in emisiunea „Good Morning America” ca nu va fi gazda ceremoniei de decermare a premiilor Oscar din acest an și a subliniat faptul ca nu dorește sa mai discute despre acest subiect. Kevin Hart: „Vreau ca toata lumea sa știe ca am terminat cu asta” Potrivit eonline.ro , pentru prima…

- Interpreta de rap CupcakKe a fost dusa la spital de catre politie, dupa ce a scris pe Twitter ca se va sinucide, informeaza BBC. Artista de 21 de ani a postat apoi tweet-ul pe Instagram alaturi de cuvintele: "Va multumesc pentru tot ce ati facut pentru mine, chiar apreciez". Potrivit politiei din Chicago,…

- Reprezentantii MAE au transmis, luni, ca sunt ingrijorati de conflictul naval ruso-ucrainean, urmare a faptului ca Serviciile secrete ruse au confirmat ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra. "Suntem profund ingrijorati de evolutiile din Marea Azov si…