Stiri pe aceeasi tema

- Un roman mananca mai ieftin in București decat in Sofia, dar mai scump decat la Budapesta, arata o analiza Libertatea, realizata pe baza datelor privind costul cu alimentele colectate de platforma online Numbeo. In țara noastra, mancarea este mai ieftina cu aproape 50% decat in Marea Britanie sau Germania,…

- Potrivit documentului care conține raspunsul halucinant al Ministerului Fondurilor Europene, atragerea banilor pentru construirea spitalelor cu bani europeni intra in atribuțiile Ministerului Dezvoltarii, condus de Paul Stanescu. „Referitor la interpelarea dumneavoastra, avand ca obiect valoarea fondurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Probabil ca rezultatele celui mai recent Eurobarometru vor fi intens comentate la noi, cu precadere in ceea ce privește atitudinea cetațenilor fața de Uniunea Europeana. Cap de afiș va fi, probabil, scaderea de zece procente – foarte abrupta, conform standardelor acestei cercetari – a popularitații…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a mai prabușit un mit. Mitul conform caruia cei mai mulți romani considera ca apartenența la Uniunea Europeana le aduce beneficii. Se dovedește acum ca politicenii care afirma ca atașamentul necondiționat al cetațenilor acestei țari de valorile europene se inșala. Sau…

- ”Nu este lipsa de patriotism daca in Parlamentul European critici guvernarea PSDragneaDancila, dar o rezoluție a Parlamentului European nu este necesara. Va pune Romania intr-o situație delicata, cu doua luni inainte de președinție și va da apa la moara euroscepticilor. Acreditarea ideii ca…

- ”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat acestui MCV, pentru ca acest Mecanism nu a vorbit niciodata despre abuzuri, despre protocoalele secrete, despre viețile distruse de abuzurile din justiție. In ceea ce privește protestele din 10 august, au aparut pe internet imagini cu intervenții ale…

- „Acțiunile domnului Catalin Ivan, promovat in Parlamentul European tocmai de Partidul Social Democrat pe vremea cand era membru, nu sunt greu de ințeles. Odata cu apropierea finalului de mandat, s-a angajat intr-o batalie absurda pentru 15 minute de faima. Fara a intra in profunzimea motivației dumnealui,…